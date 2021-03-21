Ужасу Амитивилля пришёл конец: история о маньяке, который убил всю семью и при жизни стал призраком

13 ноября 1974 года 23-летний житель Амитивилля (штат Нью-Йорк) Рональд Дефео проснулся посреди ночи, взял винтовку и застрелил всю свою семью. Его родители получили по две пули, сёстрам и братьям досталось по одной, напоминает Daily Mail.

Рональд Дефео. Фото © Suffolk County Police Department

На суде адвокат Дефео пытался доказать, что его подзащитный безумен. По его версии, нажать на спуск убийцу заставили голоса в голове, которые шептали, что родственники плетут против него заговор. Дефео утверждал, что убил только отца, мать и старшую сестру, которая ранее якобы расправилась с остальными членами семьи. Суд счёл, что Дефео вполне вменяем, и в 1975 году приговорил его к шести тюремным срокам по 25 лет.

Семья Дефео. Верхний ряд (слева направо): Рональд-старший (43 года), Луиза (42 года), Доун (18 лет). Нижний ряд (слева направо): Эллисон (13 лет), Марк (12 лет), Джон (9 лет). Фотографии из семейного альбома

Через год после убийства дом Дефео был выставлен на продажу. Его приобрели супруги Джордж и Кэти Лутц, которые провели в новом жилище всего 28 дней. Семейная пара испугалась "паранормальной активности": таинственных звуков, голосов и зелёной слизи, которая якобы сочилась из стен.

Дом семьи Дефео. Фото © Bettmann Archive

Странности начались ещё до переезда в новое жилище. Сперва Джордж и Кэти решили его освятить. Отец Рэй Пекораро, который согласился совершить обряд, навсегда запомнил этот день. Едва переступив порог дома, он почувствовал удар невидимой руки, а потом услышал леденящий голос: "Уходи!". Позже Пекораро заболел: симптомы напоминали простуду, но кровоточащие без видимой причины руки давали понять, что всё намного серьёзнее.

Новые хозяева слышали, как по ночам хлопала входная дверь. Фото © Realtor.com

Переехав в новый дом, Джордж начал каждый день просыпаться в 3:15 утра. Примерно в это же время Дефео совершил свои убийства. Помимо всего прочего, в комнатах то и дело появлялись неприятные запахи и понижалась температура воздуха, а кроватка их ребёнка начинала сама собой подпрыгивать. Но сильнее всего Джордж пугался, когда его жена внезапно превращалась в 90-летнюю старуху, а такое, судя по его рассказам, случалось не раз.

В 2016 году анонимный покупатель приобрёл дом Дефео за 850 тысяч долларов. Фото © Realtor.com

Когда чаша терпения переполнилась, молодая семья покинула дом. Несколько месяцев спустя группа экстрасенсов провела там ночь, чтобы проверить всё, о чём рассказывали хозяева. Исследователи вспоминают, что испытали чувство "всепоглощающей депрессии". А ещё им казалось, что с одной из фотографий, висящих на стенах, за ними подглядывал маленький мальчик.

Дефео (крайний справа), его братья и сёстры. Фото из семейного альбома

История семьи Лутц легла в основу книги "Ужас Амитивилля", которая была опубликована в 1977 году. А через два года состоялась премьера одноименного фильма, ставшего культовым для любителей хорроров. В 2005 году вышел его ремейк. По словам Джорджа Лутца, хотя некоторые из описанных в киноверсии фактов сильно преувеличены, большая часть сценария отражает историю его семьи довольно точно.

12 марта 2021 года Дефео умер в тюрьме. Ему было 69 лет. Официальные органы заявили, что для установления причин смерти будет проведено вскрытие, но объявлять о его результатах широкой общественности не будут.

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