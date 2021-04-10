Сайт для лёгкого порно: модели обманули Twitch, зарабатывая на откровенных стримах, но в бассейнах
Девушки пытаются заработать больше подписчиков и денег, используя лазейку в правилах платформы. А так как способ действенный, в рекомендациях появляется всё больше и больше жарких видео.
Фото © Twitch / amouranth
Не секрет, почему косплеерши и геймерши обычно ведут трансляции в Twitch и почему их аудитория в основном состоит из мужчин. Красотки пользуются своей внешностью, играя или болтая с подписчиками на камеру в откровенных нарядах. Но чтобы девушки не злоупотребляли своей властью, администрация площадки ужесточила правила, запрещающие откровенный контент.
Фото © Twitch / milliemiless
Бан на сутки можно было получить даже за слишком откровенный вырез, поэтому красотки устроили мозговой штурм и нашли лазейку. Сервис позволяет вести стримы с фестивалей, концертов и из бассейнов, где, разумеется, приходится надевать купальник. Выезжать на природу или в аквапарки было накладно, поэтому геймерши стали покупать надувные бассейны или выкладывать видео из джакузи.
Видео © Twitch / amouranth
На этих стримах девушки не делали ничего особенного — просто плескались в воде, болтали со зрителями и меняли купальники за деньги. Иногда геймерши вели одиночные трансляции, а иногда собирались в группы и дурачились, пока поклонники заваливали их деньгами, пишет TJournal.
Фото © Twitch / supcaitlin
Даже за откровенное и серьёзное нарушение правил красоткам грозил бан на сутки (что и случилось с Kiaraakitty), тогда как за более мелкие провинности других стримеров Twitch мог даже удалить канал. Это вызвало волну возмущения, как и то, что рекомендации сервиса были заполнены девушками в купальниках. На эту тему в своём телеграм-канале высказался даже киберспортивный комментатор Виталий Волочай.
Фото © Twitter / Dima
Двух наших талантов из разных дисциплин мы вынуждены снять с эфиров на этой неделе, потому что их каналы забанил Twitch за супермелкие косяки, которые они допустили пару недель назад. На будущее советую своим сотрудникам стримить в бассейне и в купальниках. По ходу это единственный способ избежать бана
Фото © Twitter / GanstFeveral
Но самое интересное в том, что пользователи Сети возмущены вовсе не поведением девушек, которые оголяются на камеру за деньги, а политикой сервиса, который не прописал должным образом правила и не может взять ситуацию под контроль.
Поймите, проблема не в том, что девушки показывают себя таким образом на стримах, а в том, что платформа это позволяет! Twitch был местом для геймеров и развлечений, а сейчас он выглядит как сайт для лёгкого порно и эротики!
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