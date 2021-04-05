Город грехов Дубай: 14 ещё более откровенных фото моделей с Украины, которые разделись на весь мир

О самих девушках пока не так много известно, ведь многие из них были начинающими моделями с небольшим количеством подписчиков

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Девушки принимали участие в различных фотосессиях — чаще всего довольно откровенных — и из-за работы ездили по всему миру

Фото © Соцсети

В соцсетях модели часто выкладывали фото путешествий — с золотых пляжей, заснеженных склонов или из шикарных отелей и ресторанов

Фото © Соцсети

Многие из девушек выбрали фешен-индустрию своим основным видом заработка, а некоторым даже удалось стать профессиональными моделями

Фото © Соцсети

Например, Виктория Рогальчук стала суперфиналисткой шоу "Топ-модель по-украински", запомнившись зрителям своей нестандартной внешностью и низким для подиума ростом. Она даже снялась в Китае для известного журнала Vogue

Виктория Рогальчук. Фото © Соцсети

Но, даже несмотря на такой успех, Виктория согласилась на съёмки для рекламы сайта 18+, как и многие её менее известные коллеги

Фото © Соцсети

После скандальной фотосессии девушки отделались лёгким испугом — их в ближайшее время депортируют домой, хотя по законам ОАЭ им грозили срок до шести месяцев тюрьмы и крупный штраф

Фото © Соцсети

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