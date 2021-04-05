Билборды с "трупами" привели в ужас целый город, жители которого просто всё не так поняли
Так организаторы фестиваля хотели привлечь к нему внимание. Без сомнения, цели они достигли.
Фото © Steven Shearer, Untitled
В начале весны организаторы фестиваля Capture Photo разместили по всему Ванкуверу несколько билбордов с работами местного фотографа Стивена Ширера. На кадрах — спящие люди, но понять это без подписи оказалось довольно сложно.
Когда работы были на улицах, канадцы потребовали срочно их убрать, ведь, по их мнению, на снимках были покойники. Искусство проиграло — уже через неделю рекламные щиты заклеили.
Фото © Steven Shearer, Untitled
Кстати, концепция автора не имела ничего общего с мертвецами. Как выразилась куратор выставки Эмми Ли Уолл, фотографии спящих людей должны были напомнить религиозные сцены, на которых тела испытывают экстаз, будто парят в космосе, "избавленные от земных оков". Возможно, в галерее подобные кадры не вызвали бы никаких споров. В городской среде некоторые щиты действительно выглядели вызывающе.
Фото © Steven Shearer, Untitled
К примеру, прямо над велопарковкой организаторы повесили снимок мужчины с голым торсом, лежащего на земле. Жители посчитали такую локацию неуместной, пишет Artnet. Сам автор фотографий комментировать сложившуюся ситуацию отказался.
WOW-news
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