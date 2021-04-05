Билборды с "трупами" привели в ужас целый город, жители которого просто всё не так поняли

В начале весны организаторы фестиваля Capture Photo разместили по всему Ванкуверу несколько билбордов с работами местного фотографа Стивена Ширера. На кадрах — спящие люди, но понять это без подписи оказалось довольно сложно.

Когда работы были на улицах, канадцы потребовали срочно их убрать, ведь, по их мнению, на снимках были покойники. Искусство проиграло — уже через неделю рекламные щиты заклеили.