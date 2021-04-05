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Билборды с "трупами" привели в ужас целый город, жители которого просто всё не так поняли

Так организаторы фестиваля хотели привлечь к нему внимание. Без сомнения, цели они достигли.

5 апреля 2021, 15:38

Фото © Steven Shearer, Untitled

В начале весны организаторы фестиваля Capture Photo разместили по всему Ванкуверу несколько билбордов с работами местного фотографа Стивена Ширера. На кадрах — спящие люди, но понять это без подписи оказалось довольно сложно.

Когда работы были на улицах, канадцы потребовали срочно их убрать, ведь, по их мнению, на снимках были покойники. Искусство проиграло — уже через неделю рекламные щиты заклеили.

Фото © Steven Shearer, Untitled

Фото © Steven Shearer, Untitled

Кстати, концепция автора не имела ничего общего с мертвецами. Как выразилась куратор выставки Эмми Ли Уолл, фотографии спящих людей должны были напомнить религиозные сцены, на которых тела испытывают экстаз, будто парят в космосе, "избавленные от земных оков". Возможно, в галерее подобные кадры не вызвали бы никаких споров. В городской среде некоторые щиты действительно выглядели вызывающе.

Фото © Steven Shearer, Untitled

Фото © Steven Shearer, Untitled

К примеру, прямо над велопарковкой организаторы повесили снимок мужчины с голым торсом, лежащего на земле. Жители посчитали такую локацию неуместной, пишет Artnet. Сам автор фотографий комментировать сложившуюся ситуацию отказался.

Пара случайно испортила шедевр современного искусства за 40 млн, неверно поняв, в чём его смысл

Пара случайно испортила шедевр современного искусства за 40 млн, неверно поняв, в чём его смысл

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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