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Пара случайно испортила шедевр современного искусства за 40 млн, неверно поняв, в чём его смысл

Ребята стали вандалами, хотя были уверены, что становятся соавторами картины. Ещё никогда неспособность разобраться в современном искусстве не приносила таких проблем.

5 апреля 2021, 11:21

Фото © Instagram / jonone_156

В художественной галерее торгового центра Lotte World в Сеуле, Южная Корея, представлен безымянный холст граффитиста JonOne, который он создал в 2016 году прямо на глазах у публики. За всё время экспозиции произведение искусства 7 на 2,4 метра оставалось невредимым... до 4 апреля 2021 года. На днях камеры засняли беспрецедентный случай варварства. Молодой человек и девушка спокойно подошли к картине, взяли кисть из ведра краски неподалёку и начали рисовать прямо на холсте.

Видео © Twitter / CBSNews

Ребята даже не скрывались и не пытались сбежать с места преступления. Они и не подозревали, что перед ними стоит картина за полмиллиона долларов (38 млн рублей). Впрочем, обвинить посетителей в невежестве сложно. Принять холст за произведение коллективного искусства очень легко — огромные габариты и абстрактные пятна по всей площади кричат об этом. Да и кто оставляет вёдра с краской рядом с картиной, если не хочет, чтобы её испортили, пишет Unilad.

Кадры из видео © Twitter / CBSNews

Кадры из видео © Twitter / CBSNews

После инцидента руководители выставки связались с автором работы JonOne, чтобы обсудить, что делать с новыми пятнами на полотне. Пока они решают, реставрировать или нет, рядом с картиной уже поставили табличку с предупреждением ничего не рисовать. Интересно, поймут ли случайные гости галереи, что произведение искусства стало жертвой вандалов?

Бритни Спирс организует выставку собственных картин, которые даже ребёнок мог бы нарисовать лучше

Бритни Спирс организует выставку собственных картин, которые даже ребёнок мог бы нарисовать лучше

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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