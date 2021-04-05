Пара случайно испортила шедевр современного искусства за 40 млн, неверно поняв, в чём его смысл
Ребята стали вандалами, хотя были уверены, что становятся соавторами картины. Ещё никогда неспособность разобраться в современном искусстве не приносила таких проблем.
Фото © Instagram / jonone_156
В художественной галерее торгового центра Lotte World в Сеуле, Южная Корея, представлен безымянный холст граффитиста JonOne, который он создал в 2016 году прямо на глазах у публики. За всё время экспозиции произведение искусства 7 на 2,4 метра оставалось невредимым... до 4 апреля 2021 года. На днях камеры засняли беспрецедентный случай варварства. Молодой человек и девушка спокойно подошли к картине, взяли кисть из ведра краски неподалёку и начали рисовать прямо на холсте.
Видео © Twitter / CBSNews
Ребята даже не скрывались и не пытались сбежать с места преступления. Они и не подозревали, что перед ними стоит картина за полмиллиона долларов (38 млн рублей). Впрочем, обвинить посетителей в невежестве сложно. Принять холст за произведение коллективного искусства очень легко — огромные габариты и абстрактные пятна по всей площади кричат об этом. Да и кто оставляет вёдра с краской рядом с картиной, если не хочет, чтобы её испортили, пишет Unilad.
Кадры из видео © Twitter / CBSNews
После инцидента руководители выставки связались с автором работы JonOne, чтобы обсудить, что делать с новыми пятнами на полотне. Пока они решают, реставрировать или нет, рядом с картиной уже поставили табличку с предупреждением ничего не рисовать. Интересно, поймут ли случайные гости галереи, что произведение искусства стало жертвой вандалов?
WOW-news
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