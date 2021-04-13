Названы дата и место прощания с солистом группы "Песняры" Леонидом Борткевичем
Музыкант скончался в одной из больниц Минска на 72-м году жизни.
Скриншот из видео © YouTube / Леонид Борткевич о дружбе с отцом Игорем Коростелевым
Прощание с солистом группы "Песняры" Леонидом Борткевичем состоится 15 апреля с 10:00 до 13:00 в филармонии города Минска. Об этом сообщается в официальном аккаунте коллектива в "Фейсбуке".
Ансамбль выразил слова глубокого соболезнования родным и близким участника "золотого состава" легендарного коллектива.
Напомним, музыкант скончался в одной из больниц Минска на 72-м году жизни. Леонид Борткевич попал в состав ВИА "Песняры" в 1970 году. Среди песен, которые исполнял артист, — "Вероника", "Александрына", "Берёзовый сок" и "Белоруссия".
Это не первая утрата в ансамбле — в 2017 году не стало Валентина Бадьярова. Известный белорусский музыкант скончался на 71-м году жизни. А в 2019-м в Минске умер музыкант Аркадий Ивановский. Он был гитаристом "Песняров" до распада коллектива. Лайф также сообщал о смерти пианиста ансамбля Олега Молчана.
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