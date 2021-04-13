Названы дата и место прощания с солистом группы "Песняры" Леонидом Борткевичем

Прощание с солистом группы "Песняры" Леонидом Борткевичем состоится 15 апреля с 10:00 до 13:00 в филармонии города Минска. Об этом сообщается в официальном аккаунте коллектива в "Фейсбуке".

Напомним, музыкант скончался в одной из больниц Минска на 72-м году жизни. Леонид Борткевич попал в состав ВИА "Песняры" в 1970 году. Среди песен, которые исполнял артист, — "Вероника", "Александрына", "Берёзовый сок" и "Белоруссия".