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"Баварии" не помогла даже победа: ПСЖ и "Челси" вышли в полуфинал ЛЧ

Любопытное явление, но лондонцы оба своих матча против "Порту" сыграли в испанской Севилье.

13 апреля 2021, 20:53
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PSG_inside/status/1382049438122831877/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Paris Saint-Germain</a></p>

Фото © Twitter / Paris Saint-Germain

Футбольные клубы ПСЖ и "Челси" стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Французская команда в родных стенах уступила мюнхенской "Баварии" 0:1, однако благодаря трём забитым в гостях мячам сумела пройти в следующую стадию.

ПСЖ в напряжённом матче обыграл "Баварию", а "Челси" был сильнее "Порту" в ЛЧ

ПСЖ в напряжённом матче обыграл "Баварию", а "Челси" был сильнее "Порту" в ЛЧ

Большую часть первого тайма ход встречи контролировали именно парижане. Они и давили, и выглядели, казалось бы, лучше. Да и забивать должны были чаще, но то Нойер, то каркас ворот, а то какое-то везение играло за "Баварию". А вот мюнхенцы свой шанс использовать смогли. Шупо-Мотинг в отсутствие Левандовского неплохо освоился в роли лидера атаки своей команды.

Мюнхену нужен был ещё один гол, а Парижу — кровь из носу не допустить осечки и остаться без полуфинала. Разными методами команды шли к одному и тому же. "Героем" матча можно смело назвать Неймара, который загубил несколько убойных моментов. "Бавария" же, чем ближе был финальный свисток, создавала всё больше и больше, но дожать ПСЖ не сумела.

В параллельной паре не обошлось без настоящего абсурда. "Челси" и "Порту" сыграли между собой в Севилье. Снова. Как и неделей ранее. И правило выездных голов даже в таком случае никто не отменял. Лондонцы на сей раз предстали в статусе хозяев и создавать гостям слишком много не позволяли. "Аристократы" смотрелись немногим лучше и увереннее и по итогу сумели оказаться в полуфинале. "Порту" не спас даже забитый в добавленное время гол Мехди Тареми.

"Реал" уверенно обыграл "Ливерпуль" в ЛЧ, а "Манчестер Сити" справился с "Боруссией"

"Реал" уверенно обыграл "Ливерпуль" в ЛЧ, а "Манчестер Сити" справился с "Боруссией"

Ещё два полуфиналиста определятся завтра. "Ливерпуль" сыграет с "Реалом", а дортмундская "Боруссия" встретится с ещё одной британской командой — "Манчестер Сити".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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