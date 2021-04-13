"Баварии" не помогла даже победа: ПСЖ и "Челси" вышли в полуфинал ЛЧ

Любопытное явление, но лондонцы оба своих матча против "Порту" сыграли в испанской Севилье.

Футбольные клубы ПСЖ и "Челси" стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Французская команда в родных стенах уступила мюнхенской "Баварии" 0:1, однако благодаря трём забитым в гостях мячам сумела пройти в следующую стадию.

Большую часть первого тайма ход встречи контролировали именно парижане. Они и давили, и выглядели, казалось бы, лучше. Да и забивать должны были чаще, но то Нойер, то каркас ворот, а то какое-то везение играло за "Баварию". А вот мюнхенцы свой шанс использовать смогли. Шупо-Мотинг в отсутствие Левандовского неплохо освоился в роли лидера атаки своей команды.

Мюнхену нужен был ещё один гол, а Парижу — кровь из носу не допустить осечки и остаться без полуфинала. Разными методами команды шли к одному и тому же. "Героем" матча можно смело назвать Неймара, который загубил несколько убойных моментов. "Бавария" же, чем ближе был финальный свисток, создавала всё больше и больше, но дожать ПСЖ не сумела.

В параллельной паре не обошлось без настоящего абсурда. "Челси" и "Порту" сыграли между собой в Севилье. Снова. Как и неделей ранее. И правило выездных голов даже в таком случае никто не отменял. Лондонцы на сей раз предстали в статусе хозяев и создавать гостям слишком много не позволяли. "Аристократы" смотрелись немногим лучше и увереннее и по итогу сумели оказаться в полуфинале. "Порту" не спас даже забитый в добавленное время гол Мехди Тареми.