Разговор лучше войны: политолог рассказал, зачем Байдену потребовалась встреча с Путиным

Встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным смягчит отношения между двумя мировыми державами и приведёт к деэскалации конфликта на юго-востоке Украины, уверен политолог-американист Малек Дудаков.

По мнению эксперта, США постоянно приходится отвлекаться на ситуацию в Восточной Европе, тогда как у страны есть свои задачи — миграционный кризис и Китай, которому негласно объявлена холодная война. Именно из-за Донбасса хозяин Белого дома предложил провести саммит, уверен он.

"Понятно, что ситуация на юго-востоке Украины требует деэскалации, поэтому Байден и сделал достаточно неожиданное предложение провести саммит, как это было в 2018 году", — сказал Дудаков в беседе с телеканалом "360".

Он отметил, что переговоры могут урегулировать отношения двух стран. К тому же это знак того, что США не настроены доводить ситуацию на востоке Украины до войны. Ввиду накопившегося недопонимания между странами только личная встреча лидеров держав поможет изменить ситуацию.

"Разговаривать всегда лучше, чем бряцать оружием и воевать", — заключил политолог.

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