Разговор лучше войны: политолог рассказал, зачем Байдену потребовалась встреча с Путиным
Саммит, по мнению эксперта, не только урегулирует отношения двух стран, но и предотвратит войну на Украине.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным смягчит отношения между двумя мировыми державами и приведёт к деэскалации конфликта на юго-востоке Украины, уверен политолог-американист Малек Дудаков.
По мнению эксперта, США постоянно приходится отвлекаться на ситуацию в Восточной Европе, тогда как у страны есть свои задачи — миграционный кризис и Китай, которому негласно объявлена холодная война. Именно из-за Донбасса хозяин Белого дома предложил провести саммит, уверен он.
"Понятно, что ситуация на юго-востоке Украины требует деэскалации, поэтому Байден и сделал достаточно неожиданное предложение провести саммит, как это было в 2018 году", — сказал Дудаков в беседе с телеканалом "360".
Он отметил, что переговоры могут урегулировать отношения двух стран. К тому же это знак того, что США не настроены доводить ситуацию на востоке Украины до войны. Ввиду накопившегося недопонимания между странами только личная встреча лидеров держав поможет изменить ситуацию.
"Разговаривать всегда лучше, чем бряцать оружием и воевать", — заключил политолог.
Напомним, президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину в ближайшее время провести встречу на территории одной из третьих стран. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам телефонного разговора двух лидеров, на котором стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. А также президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
Лента новостей
В Германии предупредили, что Киев может принять усиление контингента США за сигнал к войне с Россией
сегодня в 21:02
Названы дата и место прощания с солистом группы "Песняры" Леонидом Борткевичем
сегодня в 20:46
Волшебство продолжится: автор "Гарри Поттера" анонсировала новую детскую книгу
сегодня в 20:43
Выбор редакции
В Белом доме заявили, что встреча Путина и Байдена может состояться летом
В Германии предупредили, что Киев может принять усиление контингента США за сигнал к войне с Россией
Британский таблоид разместил кадры "Звезды" с учений спецназа под Новосибирском, выдавая их за манёвры около Украины
AliExpress составил портрет типичного российского покупателя
"Баварии" не помогла даже победа: ПСЖ и "Челси" вышли в полуфинал ЛЧ
Комментариев: 0