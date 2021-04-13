Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Канаде выявили первый случай тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca

Женщина сейчас находится дома, информации о её возрасте и других подробностей пока нет.

13 апреля 2021, 21:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Канаде выявили первый случай тромбоза крупных сосудов при нарушении свёртываемости крови после прививки вакциной от CoViD-19 компании AstraZeneca. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

"Агентство общественного здравоохранения Канады получило сообщения о человеке в Канаде, у которого образовался редкий тромб с низким уровнем тромбоцитов после иммунизации Covishield — версией вакцины AstraZeneca против CoViD-19 от SII. Это первый зарегистрированный случай в Канаде", — сообщило ведомство.

Европейский регулятор признал образование тромбов из-за вакцины AstraZeneca

Европейский регулятор признал образование тромбов из-за вакцины AstraZeneca

Образование тромба выявлено у женщины в провинции Квебек, получившей прививку препаратом от AstraZeneca. В настоящее время пациентка находится дома. Данных о её возрасте и других подробностей пока не сообщается.

Ранее Лайф писал о том, что AstraZeneca прекратила испытания на детях после подтверждения связи между вакциной и тромбозом.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1