В Москве задержали киллера, застрелившего вора в законе Алика Рыжего в фитнес-клубе

В Москве задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета Гейдарова Али Мусейб-оглы, более известного как Алик Рыжий. Об этом сообщает ГСУ СКР по городу.

"В жилище, где скрывался фигурант, проводятся обыски. В ближайшее время задержанный будет доставлен в подразделение ГСУ СК России по городу Москве", — уточнили в управлении.

По данным следствия, задержанный 12 апреля в здании тренажёрного зала выпустил в Гейдарова не менее пяти пуль и скрылся с места расправы. Следователи в короткий срок установили личность и местонахождение подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

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