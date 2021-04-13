Зеленский утвердил стратегию работы своего представительства в Крыму
Его деятельность будет направлена на соблюдение прав проживающих на полуострове украинцев, коммуникации с общественными организациями и международными партнёрами.
Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Стратегию деятельности своего представительства в Крыму. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Представительство Президента в Крыму должно принимать участие в разработке предложений по формированию и обеспечению реализации государственной политики по деоккупации и реинтеграции Крыма, защите и поддержке граждан, проживающих на полуострове", — говорится в документе.
Кроме того, представительство должно развивать эффективное взаимодействие с Меджлисом крымско-татарского народа*, общественными объединениями и инициативными группами, представляющими интересы граждан Украины и эффективную модель коммуникации, информировать их о возможностях реализации ими прав и законных интересов.
Оно также будет способствовать реализации эффективной информационной политики и противодействию дезинформации. В частности, обеспечивать президента Украины, органы государственной власти и местного самоуправления достоверной и актуальной информацией о ситуации на территории Крыма.
* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.
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