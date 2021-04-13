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Зеленский утвердил стратегию работы своего представительства в Крыму

Его деятельность будет направлена на соблюдение прав проживающих на полуострове украинцев, коммуникации с общественными организациями и международными партнёрами.

13 апреля 2021, 21:54
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/zasidannya-nacionalnoyi-radi-reform-pid-golovuvannyam-prezid-3889" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Стратегию деятельности своего представительства в Крыму. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Представительство Президента в Крыму должно принимать участие в разработке предложений по формированию и обеспечению реализации государственной политики по деоккупации и реинтеграции Крыма, защите и поддержке граждан, проживающих на полуострове", — говорится в документе.

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Кроме того, представительство должно развивать эффективное взаимодействие с Меджлисом крымско-татарского народа*, общественными объединениями и инициативными группами, представляющими интересы граждан Украины и эффективную модель коммуникации, информировать их о возможностях реализации ими прав и законных интересов.

Оно также будет способствовать реализации эффективной информационной политики и противодействию дезинформации. В частности, обеспечивать президента Украины, органы государственной власти и местного самоуправления достоверной и актуальной информацией о ситуации на территории Крыма.

Ранее офицер НАТО назвал удачный для Украины момент "вернуть" Крым.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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