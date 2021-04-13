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"Обновил лицо": Перемены в образе Порошенко привели журналистов в недоумение

Экс-лидер Незалежной не только поменял причёску, но и сделал пластическую операцию, уверены они.

13 апреля 2021, 22:10
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Экс-президент Украины и депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко предстал на Согласительском совете депутатских фракций в новом имидже, пишет "Страна".

Как замечает издание, бывший украинский лидер сменил стиль. Политик был обут в новые кожаные лоферы от французского бренда Louis Vuitton, которые стоят 875 долларов (66 тысяч рублей). Пятый президент Украины обновил свою стрижку, но самые значительные изменения произошли на его лице. Журналисты предположили, что над Порошенко потрудились пластические хирурги. По их мнению, депутат сделал блефаропластику, так как под нижними веками пропали грыжи.

Обнародована запись, как Порошенко на русском матерится на подчинённых после общения с Байденом

Обнародована запись, как Порошенко на русском матерится на подчинённых после общения с Байденом

Ранее Лайф писал о том, что в Раде произошла потасовка с участием Порошенко.

Авторы
Юлия Коновалова

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