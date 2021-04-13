"Обновил лицо": Перемены в образе Порошенко привели журналистов в недоумение

Как замечает издание, бывший украинский лидер сменил стиль. Политик был обут в новые кожаные лоферы от французского бренда Louis Vuitton, которые стоят 875 долларов (66 тысяч рублей). Пятый президент Украины обновил свою стрижку, но самые значительные изменения произошли на его лице. Журналисты предположили, что над Порошенко потрудились пластические хирурги. По их мнению, депутат сделал блефаропластику, так как под нижними веками пропали грыжи.