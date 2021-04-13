Боррель и Блинкен обсудили "рост военной активности" России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ситуацию на Украине. Они выразили обеспокоенность "ростом" военной активности РФ на границах с Украиной, говорится в распространённом заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Боррель и госсекретарь Блинкен обсудили последние события на Украине и выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося наращивания российских вооружённых сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", — отмечается в документе.

Они также договорились продолжать работу по стабилизации в Афганистане и подчеркнули важность полной имплементации ядерной сделки по Ирану всеми сторонами.

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