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Боррель и Блинкен обсудили "рост военной активности" России

Стороны также обменялись мнениями по иранской ядерной сделке и ситуации в Афганистане.

13 апреля 2021, 22:59
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ситуацию на Украине. Они выразили обеспокоенность "ростом" военной активности РФ на границах с Украиной, говорится в распространённом заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Боррель и госсекретарь Блинкен обсудили последние события на Украине и выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося наращивания российских вооружённых сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", отмечается в документе.

Они также договорились продолжать работу по стабилизации в Афганистане и подчеркнули важность полной имплементации ядерной сделки по Ирану всеми сторонами.

Меркель призвала Путина отказаться от стягивания российских войск к границе с Украиной

Меркель призвала Путина отказаться от стягивания российских войск к границе с Украиной

Напомним, ранее в США заявили о стягивании российских войск на границу с Украиной, после чего Белый дом запросил у России объяснения по поводу "провокаций" на границе с Украиной. Кремль ответил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это необходимо.

Авторы
Юлия Коновалова

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