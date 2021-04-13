Талибы назвали условие, при котором будут участвовать в переговорах по Афганистану
Проведение мирной конференции запланировано в Стамбуле на середину апреля 2021 года.
Представители движения "Талибан". Фото © ТАСС/ AP Photo/Hussein Sayed
Радикальное движение "Талибан"* отказалось участвовать в любых конференциях по Афганистану, пока из страны не будут выведены все иностранные войска. Об этом заявил представитель политического офиса организации Мухаммед Наим.
"Исламский Эмират не будет участвовать ни в одной конференции по Афганистану, пока все иностранные силы не покинут нашу страну. Исламский Эмират ведёт свои дела в соответствии с предписаниями священной религии ислама, в результате чего любое решение принимается на основе консультаций", — написал он в "Твиттере".
Встреча по Афганистану в Турции запланирована в апреле 2021 года. "Талибан" заявил, что 16 апреля не сможет принять в ней участие, другие даты тоже оказались под вопросом. Глава Высшего совета по нацпримирению и экс-глава МИД Афганистана Абдалла Абдалла сообщил, что делегация совета намерена принять в ней участие. По данным СМИ, талибы представят команду для переговоров.
Ранее стало известно, что США выведут войска из Афганистана до 11 сентября.
* Организация запрещена в России решением Верховного суда.
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