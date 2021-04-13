Экс-замгенсека НАТО назвала разговор Путина и Байдена отличным знаком

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден держат открытым канал связи, и это можно считать отличным знаком для двусторонних отношений, считает бывший первый заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

"У меня нет никакой инсайдерской информации о том, где Белый дом предложил бы провести саммит... Однако я считаю отличным знаком то, что канал связи между президентом Байденом и президентом Путиным открыт", — прокомментировала она предложение американского лидера ТАСС.

Гетемюллер также заметила, что участие России в многостороннем виртуальном саммите по борьбе с изменением климата на планете, который США собираются организовать 22–23 апреля, будет "благоприятной возможностью зацементировать упомянутый важный канал связи".

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