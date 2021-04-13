Экс-замгенсека НАТО назвала разговор Путина и Байдена отличным знаком
Политик затруднилась предположить, где и когда Вашингтон рассчитывает организовать встречу Путина и Байдена.
Фото © ТАСС / ПА
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден держат открытым канал связи, и это можно считать отличным знаком для двусторонних отношений, считает бывший первый заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.
"У меня нет никакой инсайдерской информации о том, где Белый дом предложил бы провести саммит... Однако я считаю отличным знаком то, что канал связи между президентом Байденом и президентом Путиным открыт", — прокомментировала она предложение американского лидера ТАСС.
Гетемюллер также заметила, что участие России в многостороннем виртуальном саммите по борьбе с изменением климата на планете, который США собираются организовать 22–23 апреля, будет "благоприятной возможностью зацементировать упомянутый важный канал связи".
Ранее Байден предложил Путину провести встречу на территории одной из третьих стран. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора двух лидеров, на котором стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
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