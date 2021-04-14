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Пассажирский автобус влетел в фонарный столб в Москве — видео момента

По предварительной информации, водителю внезапно стало плохо за рулём, что и стало причиной ДТП.

14 апреля 2021, 06:33

В Москве автобус с пассажирами врезался в фонарный столб. Видео © Telegram-канал Дептранса Москвы

В Москве этим утром пассажирский автобус № 901 врезался в фонарный столб на улице Марксистской. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал водитель, а также шесть пассажиров. Видео с места аварии появилось в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

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На кадрах видно, как транспортное средство движется по крайней правой полосе, затем внезапно выруливает на тротуар и врезается в фонарный столб. В ведомстве пояснили, что 42-летнему водителю автобуса стало плохо за рулём. Отмечается, что до этого мужчина прошёл медосмотр, который не выявил отклонений. Кроме того, его последний выходной был 11 апреля, а межсменный отдых был обеспечен. Автобус тоже осмотрели до начала рейса, с ним было всё в порядке.

Фото © Департамент транспорта Москвы

Фото © Департамент транспорта Москвы

"Пострадало семь человек. Водителя извлекли, у него ушибы головы и ног. У пассажиров — ушибы, тяжёлых травм нет. Всем оказывается необходимая помощь", — уточнили в Дептрансе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД, сейчас водитель находится в тяжёлом состоянии.

На данный момент правоохранители уточняют все обстоятельства случившегося. Также по данному инциденту будет проведена служебная проверка, добавили в ведомстве.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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