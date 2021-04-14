Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Более половины жителей Тамбова остались без горячей воды и отопления из-за обрушения на ТЭЦ

По данным на 2020 год, население города — свыше 292 тысяч человек.

14 апреля 2021, 05:37
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/quadratambov?w=wall-121058581_829&z=photo-121058581_457240354/album-121058581_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАО "Квадра" - "Тамбовская генерация"</a></p>

Фото © VK / ПАО "Квадра" - "Тамбовская генерация"

В результате обрушения крыши и части стены административного здания на территории ТЭЦ в Тамбове более половины жителей города остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщило ПАО "Квадра" — "Тамбовская генерация".

"Временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ", — сказано в сообщении компании.

Отмечается, что в результате инцидента оборудование теплоцентрали вышло из строя.

Обрушение на ТЭЦ в Тамбове: из-под завалов извлекли четырёх человек — видео

Обрушение на ТЭЦ в Тамбове: из-под завалов извлекли четырёх человек — видео

По данным на 2020 год, население Тамбова составляет более 292 тысяч человек. Сейчас в городе — 13 градусов тепла.

Ранее Лайф показал обрушение части трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле. Власти города ввели режим повышенной готовности, а в Сибирской генерирующей компании обещали восстановить работу теплоэлектроцентрали за четыре дня.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1