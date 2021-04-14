Более половины жителей Тамбова остались без горячей воды и отопления из-за обрушения на ТЭЦ
По данным на 2020 год, население города — свыше 292 тысяч человек.
Фото © VK / ПАО "Квадра" - "Тамбовская генерация"
В результате обрушения крыши и части стены административного здания на территории ТЭЦ в Тамбове более половины жителей города остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщило ПАО "Квадра" — "Тамбовская генерация".
"Временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ", — сказано в сообщении компании.
Отмечается, что в результате инцидента оборудование теплоцентрали вышло из строя.
По данным на 2020 год, население Тамбова составляет более 292 тысяч человек. Сейчас в городе — 13 градусов тепла.
Ранее Лайф показал обрушение части трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле. Власти города ввели режим повышенной готовности, а в Сибирской генерирующей компании обещали восстановить работу теплоэлектроцентрали за четыре дня.
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