Более половины жителей Тамбова остались без горячей воды и отопления из-за обрушения на ТЭЦ

В результате обрушения крыши и части стены административного здания на территории ТЭЦ в Тамбове более половины жителей города остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщило ПАО "Квадра" — "Тамбовская генерация".

"Временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ", — сказано в сообщении компании.

Отмечается, что в результате инцидента оборудование теплоцентрали вышло из строя.

По данным на 2020 год, население Тамбова составляет более 292 тысяч человек. Сейчас в городе — 13 градусов тепла.

Ранее Лайф показал обрушение части трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле. Власти города ввели режим повышенной готовности, а в Сибирской генерирующей компании обещали восстановить работу теплоэлектроцентрали за четыре дня.

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