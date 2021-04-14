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У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения

Эпицентр находился в 177 километрах от Петропавловска-Камчатского.

14 апреля 2021, 05:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Два землетрясения разной магнитуды произошли у берегов Камчатки днём 14 апреля с интервалом всего в десять минут, сообщается на сайте Геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков залегал в акватории Тихого океана в 177 километрах от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда землетрясений составляла 4,7 и 3,5. В региональном управлении МЧС России сообщили, что жертв и разрушений в результате сейсмических событий нет.

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Авторы
Юлия Коновалова

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