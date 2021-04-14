В горных районах Камчатки объявлена повышенная опасность схода лавин

Повышенная лавинная опасность объявлена на Камчатке из-за циклона, который подошёл к берегам полуострова ночью. Предупреждение действует с 3 по 5 марта 2021 года включительно, сообщается на сайте регионального противолавинного центра.

"По горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Соболевского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно", — говорится в сообщении.

Руководителям организаций, работающих в горах, необходимо соблюдать меры лавинной безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам, охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от поездок в горы в указанный период.

По данным Камчатгидрометцентра, Камчатка оказалась в зоне атмосферного вихря ночью 14 апреля. Непогода принесла на полуостров снег с дождём и ветер с порывами до 20 м/c.

Ранее Лайф писал о том, что на Камчатке парапланерист неудачно приземлился на деревья и сломал позвоночник.

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