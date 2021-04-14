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В Воронеже инвалид уже три года является "узником" в своей квартире из-за отсутствия лифта

Следователи проводят проверку по факту нарушения прав мужчины.

14 апреля 2021, 02:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Воронеже инвалид-колясочник уже три года практически не выходит на улицу из-за отсутствия лифта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По словам инвалида, после его обращения в ведомства из бюджета выделили деньги на установку подъёмника, однако работы так и не начались. Теперь следователи по этому факту займутся изучением обстоятельств, по итогам которого примут процессуальное решение, например, о возбуждении уголовного дела.

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"В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, опрошен заявитель, представители местных органов власти, управляющей компании, истребована и изучена соответствующая документация", — отметили в управлении.

Ранее Лайф писал о том, что в Якутии девушка-инвалид попросила полицейского помочь с работой, но вместо этого он надругался над ней прямо в участке.

Авторы
Юлия Коновалова

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