В Воронеже инвалид уже три года является "узником" в своей квартире из-за отсутствия лифта
Следователи проводят проверку по факту нарушения прав мужчины.
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В Воронеже инвалид-колясочник уже три года практически не выходит на улицу из-за отсутствия лифта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По словам инвалида, после его обращения в ведомства из бюджета выделили деньги на установку подъёмника, однако работы так и не начались. Теперь следователи по этому факту займутся изучением обстоятельств, по итогам которого примут процессуальное решение, например, о возбуждении уголовного дела.
"В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, опрошен заявитель, представители местных органов власти, управляющей компании, истребована и изучена соответствующая документация", — отметили в управлении.
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