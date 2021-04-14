Опаснее курения и ожирения: назван фактор, втрое увеличивающий риск смерти от ковида

Медики из США назвали фактор, который втрое увеличивает риск летального исхода при заражении коронавирусом и вдвое — вероятность попадания в больницу. Результаты опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine.

По мнению учёных, таким фактором стал низкий уровень физической активности. За последний год специалисты выяснили, что течение болезни усугубляет ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Врачи из Медицинского центра Kaiser Permanente в Фонтане обратили внимание на то, что эти состояния возникают или усиливаются, если пациент недостаточно двигается.

"Наши наблюдения показали, что низкий уровень физической активности был одним из самых опасных факторов риска при заражении SARS-CoV-2, в том числе и по сравнению с курением, ожирением, диабетом и гипертонией", — отметили авторы исследования.

Медики проанализировали состояние здоровья и физподготовку более 48 тысяч жителей Калифорнии за март — октябрь 2020 года. Низкий уровень активности повышал шансы попасть в реанимацию на 70%, а любители фитнеса и физкультуры в два раза реже оказывались в больнице и втрое реже умирали, чем неспортивные пациенты.

Врачи напомнили, что мировое здравоохранение должно учитывать это в борьбе с пандемией коронавируса и для профилактики последующих вспышек. Это особенно важно в свете того, что на самоизоляции затруднительно поддерживать физическую форму.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что коронавирус вдвое превзошёл грипп по количеству осложнений. При этом одним из главных отличий ковида является то, что он вызывает осложнения неврологического и психического характера.

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