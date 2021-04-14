Онкобольных допустили к участию в испытаниях двух российских вакцин от ковида
После завершения исследований в инструкции к препаратам могут внести изменения.
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К испытаниям российских вакцин против коронавируса "Эпиваккорона" и "Ковивак" допустили онкобольных. Об этом говорится в официальном ответе Минздрава РФ на запрос заместителя председателя Комитета Совфеда по социальной политике Татьяны Кусайко.
"В настоящее время проводятся клинические исследования III фазы для оценки эффективности и безопасности вакцин "Эпиваккорона" и "Ковивак", в которых могут принять участие добровольцы с онкологическими заболеваниями", — приводит цитату из документа ТАСС.
В Минздраве пояснили, что в инструкции вакцин могут внести изменения о возможности использования для онкобольных только после завершения клинических исследований с участием таких пациентов и оценки результатов испытаний.
Ранее в Минздраве рассказали, когда в медучреждения поступит партия вакцин "Эпиваккорона". Также там отметили, что ожидается выход в гражданский оборот препарата "Ковивак".
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