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В Литве пожилой мужчина умер сразу после прививки от коронавируса

Пенсионер почувствовал слабость и скончался, врачи оказались бессильны.

14 апреля 2021, 00:38
<p>Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

В Клайпеде пожилой мужчина умер сразу после второй дозы вакцины Moderna от коронавируса. Об этом сообщила главный врач поликлиники, где скончался пенсионер, Лорета Венцкене.

"По предварительным данным, смерть 78-летнего мужчины не связана с вакцинацией, но она будет расследована более подробно", — приводит её слова LRT.

Венцкене уточнила, что сразу после прививки мужчина чувствовал себя достаточно хорошо, но потом у него появилась слабость. Врачи считают, что смерть пациента не связана с вакциной, потому что у него не было ни тромбоэмболии, ни анафилактической реакции. При этом у пенсионера сопутствующих заболеваний не зафиксировано.

В Австрии 63 человека умерли после прививки от коронавируса

В Австрии 63 человека умерли после прививки от коронавируса

Ранее в Великобритании после прививки антиковидной вакциной AstraZeneca умерло семь человек, у которых развился тромбоз.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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