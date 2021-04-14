В Литве пожилой мужчина умер сразу после прививки от коронавируса
Пенсионер почувствовал слабость и скончался, врачи оказались бессильны.
Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл
В Клайпеде пожилой мужчина умер сразу после второй дозы вакцины Moderna от коронавируса. Об этом сообщила главный врач поликлиники, где скончался пенсионер, Лорета Венцкене.
"По предварительным данным, смерть 78-летнего мужчины не связана с вакцинацией, но она будет расследована более подробно", — приводит её слова LRT.
Венцкене уточнила, что сразу после прививки мужчина чувствовал себя достаточно хорошо, но потом у него появилась слабость. Врачи считают, что смерть пациента не связана с вакциной, потому что у него не было ни тромбоэмболии, ни анафилактической реакции. При этом у пенсионера сопутствующих заболеваний не зафиксировано.
Ранее в Великобритании после прививки антиковидной вакциной AstraZeneca умерло семь человек, у которых развился тромбоз.
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