Россиян предупредили о подорожании туров в Турцию на 25%
Эксперты также предрекли серьёзный ущерб для бизнеса: он понесёт потери не только из-за отмены поездок, но ввиду необходимости вывозить туристов на родину.
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Отдых в Турции летом обойдётся россиянам на 25% дороже, чем весной, в апреле и мае. Об этом заявили представители туристической отрасли, опрошенные "Известиями".
"Если туристы перенесут поездки на июль-август, то доплата будет существенной, поскольку это пик сезона. Другой возможный сценарий — путешественникам предложат перенос на следующий год с фиксацией рублёвого курса и сохранением параметров тура", — считает гендиректор "Сети магазинов горящих путёвок" Сергей Агафонов.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что потери понесёт и бизнес. Всего на даты с 15 апреля по 30 мая купили путёвки более полумиллиона россиян на сумму свыше 32 миллиардов рублей. Даже если туристы откажутся от 15% броней, ущерб составит около пяти миллиардов.
Ещё одной проблемой станут расходы на отправку пустых самолётов в Турцию, чтобы забрать тех, кто уже успел улететь на курорты, считает директор "Турпомощи" Александр Осауленко. По его словам, на телефон ассоциации начали поступать множественные звонки от обеспокоенных путешественников.
Те россияне, которые находятся в Турции по организованным путёвкам, не потеряют ни финансы, ни отдых, отметил он. Многие планируют остаться за рубежом до конца запланированной поездки. Сложнее самостоятельным туристам, им предстоит связываться с авиакомпаниями, чтобы попасть на вывозные рейсы, число которых может серьёзно сократиться.
Ломидзе, в свою очередь, пояснила, что в настоящее время в средиземноморской стране находится около 30 тысяч российских путешественников. Россия разрешила по два регулярных рейса, которых явно не хватит для отправки всех выехавших на родину.
Напомним, из-за коронавируса с 15 апреля Россия ограничивает авиасообщение с Турцией — традиционно самым популярным направлением у россиян. На данный момент общая стоимость купленных туров на курорты этой страны превышает 30 миллиардов рублей. Кроме того, закроют рейсы и в Танзанию.
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