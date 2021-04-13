"Подорожает всё": сколько будет стоить отдых в Сочи и Крыму после закрытия Турции

Сотни тысяч россиян хватаются за головы и не знают, куда ехать в отпуск. Полёты в Турцию временно прекращены, поэтому альтернативой могут стать Сочи и Крым. На сколько подорожают отечественные курорты из-за наплыва туристов, разбирался Лайф.

В коронавирусную эпоху планировать отдых на зарубежных курортах стало проблематично. Наглядным подтверждением этому стало прекращение полётов в Турцию, которое поставило в тупик сотни тысяч россиян, собиравшихся отдохнуть там в мае. Теперь они вынуждены экстренно менять свои планы.

На данный момент из альтернативных вариантов рассматриваются Краснодарский край и Крым. Из-за отмены перелётов они должны будут дополнительно принять в мае более 500 тысяч туристов, то есть на 70% больше, чем обычно. В спокойное время Краснодарский край размещает у себя до 500 тысяч человек и Крым ещё около 200 тысяч. Об этом рассказал Лайфу аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

— На российском Чёрном море в летние месяцы одномоментно отдыхает более 3 млн человек. Однако в бюджетном сегменте цены всё ещё ниже, чем в Турции, поэтому отелям есть куда расти, — говорит аналитик.

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Из-за ажиотажа средний ценник на номера в мае вполне может подняться на 15–20% против цен предыдущего года. По отношению к зимним месяцам цифры могут быть существенно выше, предположил Валерий Емельянов.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", средние чеки за перелёт в Сочи и Симферополь немного подросли в сравнении с 2019 годом: в Сочи — на 6%, в Симферополь — на 13%. Аналитики сервиса отмечают, что до пандемии цены на авиабилеты росли на 5–7% в год, так что такая динамика ожидаема для самых популярных направлений. При этом средние чеки за перелёт в Краснодар, Анапу и Геленджик ниже, чем в 2019 году, на 7–14%.

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В то же время руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова считает, что наши курорты всегда были не менее востребованы. Например, доля бронирований в Сочи самостоятельными путешественниками с вылетами с 15 апреля по 1 июня составляет 7%, в то время как в Анталью запланировали поездки 1% клиентов сервиса. Также для сравнения: доля бронирований в Симферополь на время ограничения авиасообщения с Турцией составляет 5%.

— Отметим, что более высоким спросом у самостоятельных путешественников могут пользоваться и другие страны, выбранные в качестве альтернативы. Например, доля бронирований среди зарубежных направлений у Армении в данный период составляет 15%, Египта — 6%, Киргизии — 5% и ОАЭ — 4%. Возможно, желающие отдохнуть именно за рубежом будут чаще присматриваться и к этим странам, — добавила Елена Шелехова.

В пользу повышения цен на отечественные курорты играет то, что сейчас действует программа кешбэка на турпакеты. Государство возвращает до 20 тысяч рублей потраченной суммы, поэтому граждане готовы тратить на курортах больше, чем обычно.

— Субсидия относится к путёвкам, гостиницам, санаториям и круизам, которые включают в себя стоимость размещения, но не касается отдельно билетов. Однако есть предложения ввести скидку ещё и на перелёты. В этом случае цены будут расти на все виды перевозок, включая автобусы и поезда. С учётом того что билеты на юг в течение апреля уже выросли на треть, в сумме мы можем наблюдать рост стоимости перевозки на 70–90% в этом сезоне. Если субсидию на билеты до мая не введут, рост будет ограничен 40% по отношению к ценам февраля-марта, — объяснил аналитик Валерий Емельянов.

Помимо билетов и отелей с высокой вероятностью продолжат дорожать все курортные услуги: рестораны, аренда транспорта, водные аттракционы, экскурсии. Этой весной они могут стоить не меньше, чем стоили прошлым летом в июле и августе.

Жильё для сдачи

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Когда летом прошлого года российские курорты вновь открылись для туристов, многие стали задумываться о покупке недвижимости у моря. Однако на протяжении шести лет цены на жильё в Сочи идут вверх. Спрос на инвестиционную недвижимость в курортном городе в 2020 году увеличился в 1,5 раза, а цена за квадратный метр — на 39%, рассказала аналитик ГК "ФИНАМ" Наталия Пырьева.

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский пояснил, что цена на квадратный метр в новостройке Сочи перешла за черту в 250 тысяч. Но рассчитывать, что такая покупка принесёт большой доход, не стоит, говорит эксперт.

В свою очередь, генеральный директор консалтинговой компании MACON Илья Володько отмечает, что арендная доходность покупки курортного жилья составит 4–5% в год. Это без учёта роста цен на недвижимость, которые в ближайшие полтора года могут подняться на 15–20%.

Авторы