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Аргентинские учёные доказали эффективность вакцины "Спутник V" даже после одной дозы

Результаты оценивались по недавно созданному ВОЗ международному стандарту антител, который позволяет определять их по одному и тому же правилу в разных частях мира.

14 апреля 2021, 00:47
<p>Фото © ТАСС/ EPA</p>

Фото © ТАСС/ EPA

Российская вакцина "Спутник V" вызывает высокий иммунный ответ даже после введения первого компонента. К такому выводу пришли аргентинские учёные, говорится на сайте Правительства Аргентины.

Исследование показало, что 94% людей, получивших первую дозу препарата, вырабатывают специфические антитела. Кроме того, ранее инфицированные люди, получившие только одну дозу, вырабатывают в пять раз больше антител, чем те, кто завершил схему приёма, но не переболел коронавирусом.

Учёные проанализировали данные 288 человек и выяснили, что 96% людей в возрасте до 60 лет имеют антитела через 21 день после первого применения вакцины. Среди пожилых людей этот показатель составляет 89%. Полный курс прививки даёт антитела у 100% вакцинированных.

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Руководитель исследования Андреа Гамарник пояснил, что у ранее переболевших после применения второй дозы не наблюдалось значительного увеличения антител, что позволяет говорить о том, что пациент не получит преимущества при её введении.

Следует отметить, что в это исследование впервые был включён международный стандарт антител против нового коронавируса, недавно созданный Всемирной организацией здравоохранения. Это позволяет количественно определять уровень антител по одному и тому же правилу в разных частях мира, облегчая сравнение результатов, полученных в разных лабораториях, которые используют разные технологии и вакцины.

"Эта работа является очень важным вкладом не только на местном уровне, но и на глобальном уровне, поскольку до сих пор не проводилось исследований вакцины "Спутник V", которые оценивали бы уровни иммунного ответа у лиц, вакцинированных одной или двумя дозами вакцины, у переболевших и ранее не сталкивавшихся с коронавирусом", — резюмировал Николас Креплак, вице-министр здравоохранения провинции Буэнос-Айрес.

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В рамках проекта будет продолжена оценка иммунитета вакцинированных людей через 4, 6 месяцев и один год после применения первой дозы.

Ранее учёные доказали, что "британский" коронавирус-мутант не является более смертоносным.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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