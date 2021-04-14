Россиян предупредили о возможном дефиците лекарств из-за правила "второй лишний"
Эксперты опасаются, что при отсеве препаратов снижается возможность выбора.
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Пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения правила "второй лишний", предусматривающего преимущество на торгах для фармкомпаний, у которых есть производство полного цикла на территории ЕАЭС. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо ведущих фармобъединений и общественных организаций в адрес правительства.
Всероссийский союз пациентов опасается, что при отсеве препаратов снижается возможность выбора. А речь идёт о госзакупках как для амбулаторного звена, так и для стационаров, объяснил сопредседатель ВСП Юрий Жулев.
"Действующее правило "третий лишний" уже отсеяло целый ряд лекарств. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать своё право на другой. В его закупке часто отказывают", — заявил Жулев.
Правило "третий лишний" предполагает отклонение заявок от иностранных производителей лекарств и медизделий, если в торгах принимает участие не менее двух производителей из стран ЕАЭС.
Ранее Лайф сообщал, что российские аптеки начали массово отказываться от торговли феназепамом. Это связано с решением Минздрава ужесточить контроль над отпуском препарата. Действующее вещество лекарства входит в Конвенцию ООН о психотропах. И требуется выполнение специальных условий, например лицензия. Такое разрешение есть только у 10% аптек.
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