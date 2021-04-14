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Россиян предупредили о возможном дефиците лекарств из-за правила "второй лишний"

Эксперты опасаются, что при отсеве препаратов снижается возможность выбора.

14 апреля 2021, 01:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения правила "второй лишний", предусматривающего преимущество на торгах для фармкомпаний, у которых есть производство полного цикла на территории ЕАЭС. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо ведущих фармобъединений и общественных организаций в адрес правительства.

Всероссийский союз пациентов опасается, что при отсеве препаратов снижается возможность выбора. А речь идёт о госзакупках как для амбулаторного звена, так и для стационаров, объяснил сопредседатель ВСП Юрий Жулев.

"Действующее правило "третий лишний" уже отсеяло целый ряд лекарств. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать своё право на другой. В его закупке часто отказывают", — заявил Жулев.

Правило "третий лишний" предполагает отклонение заявок от иностранных производителей лекарств и медизделий, если в торгах принимает участие не менее двух производителей из стран ЕАЭС.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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