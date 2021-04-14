В Пентагоне анонсировали переброску истребителей F-35 в Европу
Также в США отметили, что Вашингтон и его союзники стараются активно укреплять позиции Киева.
Осенью Вооружённые силы (ВС) США начнут переброску своих истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в Европу в рамках их постоянного размещения на континенте. Об этом сообщил верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс.
"Нам в США нужны F-35 в Европе. Они начнут появляться осенью 2021 года, дабы гарантировать, что у нас есть конкурентное преимущество, необходимое для того, чтобы защищать свою суверенную территорию", — заявил Уолтерс на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.
Военачальник также отметил, что Вашингтон и его союзники стараются активно укреплять позиции Киева. Кроме того, Уолтерс объяснил решение отправить ещё 500 американских военнослужащих в Германию. По его словам, это поможет укрепить потенциал США во всех сферах, в том числе в наземном измерении.
Ранее Лайф писал, что бывший глава Пентагона Кристофер Миллер незадолго до своей отставки в январе 2021 года назвал истребитель пятого поколения F-35 "куском …".
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