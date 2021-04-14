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В МИД озвучили план действий на случай отключения России от SWIFT

В Москве пока не обсуждается вопрос о возможных партнёрах при разработке альтернативы международной межбанковской системы.

14 апреля 2021, 02:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В случае отключения России от платёжной системы SWIFT страна будет вынуждена задействовать другие возможности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

"От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать [другие системы]", — сказал Панкин в беседе с РИА "Новости".

Дипломат призвал не "заглядывать слишком далеко" на просьбу рассказать о возможных партнёрах на случай разработки альтернативы SWIFT. По его словам, такой вопрос пока не обсуждается.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отказа от использования контролируемых Западом международных платёжных систем. Дипломат уверен, что санкционные риски нужно снижать путём укрепления своей технологической самостоятельности.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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