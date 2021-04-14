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В Египте 20 человек погибли при столкновении автобуса с бензовозом — видео

К месту происшествия прибыло более 30 машин скорой помощи, которые увезли пострадавших в больницы.

14 апреля 2021, 02:15
<p>Фото © Twitter/ <a href="https://twitter.com/OfficialGalal/status/1382107956158795777/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OfficialGalal</a></p>

Фото © Twitter/ OfficialGalal

Жуткая авария произошла в провинции Асьют в Египте. Пассажирский автобус врезался в стоявший на трассе бензовоз и загорелся, погибло 20 человек. Об этом сообщает издание Al Shorouq.

ДТП случилось в тёмное время суток. Водитель грузовика не заметил перевозивший нефтепродукты грузовик, который остановился из-за неисправности, и врезался в него на полном ходу. После столкновения оба транспортных средства вспыхнули. Выжили только четверо пассажиров, среди них 12-летний подросток. На место прибыло 36 машин скорой помощи, которые доставили погибших и раненых в больницы.

Губернатор провинции Асьют Исам Саад лично выехал на место происшествия и контролировал спасательные работы. После аварии движение по международной трассе Асьют — Красное море оказалось заблокированным, машины направляли по другим дорогам. Операция на месте продолжается уже несколько часов, причины инцидента расследуются.

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Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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