В Египте 20 человек погибли при столкновении автобуса с бензовозом — видео

Жуткая авария произошла в провинции Асьют в Египте. Пассажирский автобус врезался в стоявший на трассе бензовоз и загорелся, погибло 20 человек. Об этом сообщает издание Al Shorouq.

ДТП случилось в тёмное время суток. Водитель грузовика не заметил перевозивший нефтепродукты грузовик, который остановился из-за неисправности, и врезался в него на полном ходу. После столкновения оба транспортных средства вспыхнули. Выжили только четверо пассажиров, среди них 12-летний подросток. На место прибыло 36 машин скорой помощи, которые доставили погибших и раненых в больницы.

أعلنت #وزارة_الصحة_والسكان مصرع 14 شخصًا وإصابة 4 أخرين في حادث تصادم #أتوبيس مع #سيارة_نقل بطريق "#أسيوط - #البحر_الأحمر"، مضيفة أنه تم الدفع بـ31 سيارة إسعاف لإنقاذ المصابين ونقل الجثث المتفحمة.

نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يغفر للضحايا ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان pic.twitter.com/EJqN3erCKa — Mohamed Galal (@OfficialGalal) April 13, 2021

Губернатор провинции Асьют Исам Саад лично выехал на место происшествия и контролировал спасательные работы. После аварии движение по международной трассе Асьют — Красное море оказалось заблокированным, машины направляли по другим дорогам. Операция на месте продолжается уже несколько часов, причины инцидента расследуются.

Ранее в Египте при столкновении пассажирских поездов более 30 человек погибли и 60 пострадали.

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