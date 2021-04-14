В Египте 20 человек погибли при столкновении автобуса с бензовозом — видео
К месту происшествия прибыло более 30 машин скорой помощи, которые увезли пострадавших в больницы.
Фото © Twitter/ OfficialGalal
Жуткая авария произошла в провинции Асьют в Египте. Пассажирский автобус врезался в стоявший на трассе бензовоз и загорелся, погибло 20 человек. Об этом сообщает издание Al Shorouq.
ДТП случилось в тёмное время суток. Водитель грузовика не заметил перевозивший нефтепродукты грузовик, который остановился из-за неисправности, и врезался в него на полном ходу. После столкновения оба транспортных средства вспыхнули. Выжили только четверо пассажиров, среди них 12-летний подросток. На место прибыло 36 машин скорой помощи, которые доставили погибших и раненых в больницы.
أعلنت #وزارة_الصحة_والسكان مصرع 14 شخصًا وإصابة 4 أخرين في حادث تصادم #أتوبيس مع #سيارة_نقل بطريق "#أسيوط - #البحر_الأحمر"، مضيفة أنه تم الدفع بـ31 سيارة إسعاف لإنقاذ المصابين ونقل الجثث المتفحمة.— Mohamed Galal (@OfficialGalal) April 13, 2021
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يغفر للضحايا ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان pic.twitter.com/EJqN3erCKa
Губернатор провинции Асьют Исам Саад лично выехал на место происшествия и контролировал спасательные работы. После аварии движение по международной трассе Асьют — Красное море оказалось заблокированным, машины направляли по другим дорогам. Операция на месте продолжается уже несколько часов, причины инцидента расследуются.
Ранее в Египте при столкновении пассажирских поездов более 30 человек погибли и 60 пострадали.
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