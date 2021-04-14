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Байден получил приглашение выступить с первым обращением к Конгрессу США

Обычно глава государства общается с законодателями в первые две недели после инаугурации.

14 апреля 2021, 01:53
<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/1374561004865064960/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WhiteHouse</a></p>

Фото © Twitter/WhiteHouse

Американский президент Джо Байден получил приглашение впервые выступить с речью перед Конгрессом США от спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Текст этого документа распространила пресс-служба председателя палаты.

"Я пишу, чтобы пригласить вас выступить на совместном заседании конгресса в среду, 28 апреля, чтобы поделиться своим видением в вопросе решения проблем и [реализации] возможностей этого исторического момента", — говорится в письме Пелоси в адрес хозяина Белого дома.

Байден пока не ответил на предложение. Если он примет приглашение, то это будет его первое выступление перед конгрессом со вступления в должность президента США. Обычно глава государства общается с законодателями в первые две недели после инаугурации, но в этот раз сроки сдвинулись из-за пандемии.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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