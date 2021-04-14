Байден получил приглашение выступить с первым обращением к Конгрессу США

"Я пишу, чтобы пригласить вас выступить на совместном заседании конгресса в среду, 28 апреля, чтобы поделиться своим видением в вопросе решения проблем и [реализации] возможностей этого исторического момента", — говорится в письме Пелоси в адрес хозяина Белого дома.

Байден пока не ответил на предложение. Если он примет приглашение, то это будет его первое выступление перед конгрессом со вступления в должность президента США. Обычно глава государства общается с законодателями в первые две недели после инаугурации, но в этот раз сроки сдвинулись из-за пандемии.