Байден получил приглашение выступить с первым обращением к Конгрессу США
Обычно глава государства общается с законодателями в первые две недели после инаугурации.
Фото © Twitter/WhiteHouse
Американский президент Джо Байден получил приглашение впервые выступить с речью перед Конгрессом США от спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Текст этого документа распространила пресс-служба председателя палаты.
"Я пишу, чтобы пригласить вас выступить на совместном заседании конгресса в среду, 28 апреля, чтобы поделиться своим видением в вопросе решения проблем и [реализации] возможностей этого исторического момента", — говорится в письме Пелоси в адрес хозяина Белого дома.
Байден пока не ответил на предложение. Если он примет приглашение, то это будет его первое выступление перед конгрессом со вступления в должность президента США. Обычно глава государства общается с законодателями в первые две недели после инаугурации, но в этот раз сроки сдвинулись из-за пандемии.
Ранее Байден предложил Путину провести встречу. Об этом стало известно после телефонного разговора двух лидеров, на котором стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
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