США и Украина поделились опасениями из-за строительства "Северного потока – 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече в Брюсселе обсудили ситуацию со строительством газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщил на брифинге высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Сотрудник американского внешнеполитического ведомства отметил, что Киев выразил свою позицию и обеспокоенность относительно реализации этого проекта. Блинкен, в свою очередь, заверил Кулебу, что США продолжают объяснять Германии и России, что считают строительство "Северного потока – 2" плохой идеей и наносящим ущерб проектом.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.