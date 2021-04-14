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США и Украина поделились опасениями из-за строительства "Северного потока – 2"

Стороны сошлись во мнении, что реализация проекта вызывает обеспокоенность и может нанести ущерб.

14 апреля 2021, 01:35
<p>Фото © Twitter/ <a href="https://twitter.com/SecBlinken/status/1381972459184926726/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SecBlinken</a></p>

Фото © Twitter/ SecBlinken

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече в Брюсселе обсудили ситуацию со строительством газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщил на брифинге высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Сотрудник американского внешнеполитического ведомства отметил, что Киев выразил свою позицию и обеспокоенность относительно реализации этого проекта. Блинкен, в свою очередь, заверил Кулебу, что США продолжают объяснять Германии и России, что считают строительство "Северного потока – 2" плохой идеей и наносящим ущерб проектом.

Вице-премьер предрёк ослабление Украины от завершения "Северного потока – 2"

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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