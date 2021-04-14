В США предрекли гибель десятков миллионов американцев в случае войны с Россией

Американо-российские отношения вновь находятся под угрозой после заявлений администрации президента США Джо Байдена о "непоколебимой" поддержке Украине. Однако Вашингтону следует учитывать, что ошибка или неверное толкование намерений может привести к катастрофическим последствиям, предупредил обозреватель Грэг Лоусон в статье журнала National Interest.

"Прежде всего, Россия — великая ядерная держава. В настоящее время это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Пусть Америка утонет… Это не преувеличение", — пишет журналист.

По мнению Лоусона, противостояние США и России должно быть обусловлено чем-то действительно критически важным, а Украина, по мнению обозревателя, такого значения не имеет, поэтому не следует искушать судьбу.

Он отметил, что вступление Незалежной в НАТО может спровоцировать те же проблемы, которые были в эпоху после холодной войны. Журналист напомнил, что Россия рассматривает любые попытки Запада ввести Украину в Североатлантический альянс или Евросоюз как серьёзную угрозу. Ещё в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности президент РФ Владимир Путин обозначил позицию, которая мало изменилась за прошедшее время.

Лоусон подчеркнул, что, вступая в конфронтацию с Россией из-за Украины, США могут упустить из вида Китай, а Пекин не замедлит воспользоваться тем, что заокеанский соперник отвлёкся. Это приведёт к гораздо более пагубным долгосрочным экономическим последствиям для Соединённых Штатов. Обозреватель заключил, что всё это очень опасно и требует трезвой оценки Белого дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны – участницы альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении Незалежной в НАТО будут принимать все страны-участницы, а не только США.

Авторы