Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В США предрекли гибель десятков миллионов американцев в случае войны с Россией

Белому дому напомнили о том, что РФ является великой ядерной державой.

14 апреля 2021, 01:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Американо-российские отношения вновь находятся под угрозой после заявлений администрации президента США Джо Байдена о "непоколебимой" поддержке Украине. Однако Вашингтону следует учитывать, что ошибка или неверное толкование намерений может привести к катастрофическим последствиям, предупредил обозреватель Грэг Лоусон в статье журнала National Interest.

"Прежде всего, Россия — великая ядерная держава. В настоящее время это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Пусть Америка утонет… Это не преувеличение", — пишет журналист.

"Это не наша проблема": Британцев возмутило решение Лондона "поддержать" Киев истребителями

"Это не наша проблема": Британцев возмутило решение Лондона "поддержать" Киев истребителями

По мнению Лоусона, противостояние США и России должно быть обусловлено чем-то действительно критически важным, а Украина, по мнению обозревателя, такого значения не имеет, поэтому не следует искушать судьбу.

Он отметил, что вступление Незалежной в НАТО может спровоцировать те же проблемы, которые были в эпоху после холодной войны. Журналист напомнил, что Россия рассматривает любые попытки Запада ввести Украину в Североатлантический альянс или Евросоюз как серьёзную угрозу. Ещё в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности президент РФ Владимир Путин обозначил позицию, которая мало изменилась за прошедшее время.

В Германии предупредили, что Киев может принять усиление контингента США за сигнал к войне с Россией

В Германии предупредили, что Киев может принять усиление контингента США за сигнал к войне с Россией

Лоусон подчеркнул, что, вступая в конфронтацию с Россией из-за Украины, США могут упустить из вида Китай, а Пекин не замедлит воспользоваться тем, что заокеанский соперник отвлёкся. Это приведёт к гораздо более пагубным долгосрочным экономическим последствиям для Соединённых Штатов. Обозреватель заключил, что всё это очень опасно и требует трезвой оценки Белого дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны – участницы альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении Незалежной в НАТО будут принимать все страны-участницы, а не только США.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1