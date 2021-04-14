В Правительстве РФ одобрили идею давать иностранцам "золотые паспорта"

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минэкономразвития об упрощённом порядке получения вида на жительство для инвесторов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к кабмину.

По данным издания, в Госдуме инициативу "золотых паспортов" готовы поддержать, но предлагают разработать механизм проверки желающих осесть в России иностранцев на отсутствие связей с криминалом. Также инвесторы смогут претендовать на получение вида на жительство, минуя стадию получения разрешения на временное проживание.

"Человек, реализующий на территории нашей страны значимые проекты, безусловно, должен иметь возможность жить в России, не преодолевая лишних бюрократических барьеров. Надо подчеркнуть, что такие люди не только привозят в нашу страну деньги, они зачастую приносят и новые технологии", — отметил председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев.

По словам специалиста, получить вид на жительство смогут не только иностранные инвесторы, вкладывающие финансы в собственный бизнес, но и инвестирующие в ценные бумаги РФ или недвижимость на территории нашей страны.

Ранее Лайф писал о том, что россиянам рассказали о деталях возможных изменений в паспортах.

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