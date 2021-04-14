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В Правительстве РФ одобрили идею давать иностранцам "золотые паспорта"

В случае введения нормы инвесторы смогут претендовать на получение вида на жительство в упрощённом порядке.

14 апреля 2021, 02:18
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минэкономразвития об упрощённом порядке получения вида на жительство для инвесторов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к кабмину.

По данным издания, в Госдуме инициативу "золотых паспортов" готовы поддержать, но предлагают разработать механизм проверки желающих осесть в России иностранцев на отсутствие связей с криминалом. Также инвесторы смогут претендовать на получение вида на жительство, минуя стадию получения разрешения на временное проживание.

"Человек, реализующий на территории нашей страны значимые проекты, безусловно, должен иметь возможность жить в России, не преодолевая лишних бюрократических барьеров. Надо подчеркнуть, что такие люди не только привозят в нашу страну деньги, они зачастую приносят и новые технологии", — отметил председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев.

Российский паспорт поднялся в мировом рейтинге свободы передвижения

Российский паспорт поднялся в мировом рейтинге свободы передвижения

По словам специалиста, получить вид на жительство смогут не только иностранные инвесторы, вкладывающие финансы в собственный бизнес, но и инвестирующие в ценные бумаги РФ или недвижимость на территории нашей страны.

Ранее Лайф писал о том, что россиянам рассказали о деталях возможных изменений в паспортах.

Авторы
Юлия Коновалова

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