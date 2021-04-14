Назван способ защититься от хакеров при использовании общественного Wi-Fi

Общественные сети Wi-Fi могут оказаться опасными для конфиденциальности пользователей, в основном потому, что трафик не всегда зашифрован. Об этом рассказал главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

В этом случае злоумышленники могут похитить персональные данные и иную важную информацию, предупредил эксперт. Он объяснил, что все незашифрованные данные, которые передаёт устройство, видны тем, кто подключён к публичному споту.

"Таким образом, если у вас какие-то чувствительные данные передаются по незашифрованному каналу, то злоумышленник с помощью специальных программ может их перехватить", — предупредил Казарян в интервью радио Sputnik.

Аналитик порекомендовал не передавать через общественный Wi-Fi важные данные, например доступ к банковскому приложению, пароли и другое. Кроме того, стоит пользоваться VPN, заключил специалист.

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