Покатал девушку: в Ангарске 14-летний подросток угнал у мамы машину и устроил погоню с полицией — видео

В Ангарске 14-летний подросток угнал у мамы машину и устроил погоню с полицией. Видео © ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу

В Ангарске 14-летний подросток протаранил светофор и металлическое дорожное ограждение, пытаясь уйти от полицейской погони на маминой машине. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу.

Патрульные заметили автомобиль Mazda 6, водитель которого нарушал ПДД, и попытались его остановить. Но водитель ускорился. Во время погони юный нарушитель не справился с управлением и врезался в светофор, а затем — в дорожное ограждение. Малолетнего гонщика задержали. Оказалось, что с ним в машине была 16-летняя подруга. Подростки во время происшествия не пострадали.

"Как пояснил сам нарушитель, автомобиль принадлежит его матери, взял он его без спроса, чтобы покататься с девушкой. После инцидента автомашина была помещена на арестплощадку", — рассказали в полиции.

Ранее Лайф рассказывал, что во Владивостоке 16-летний подросток угонял автомобили и катался на них с друзьями, пока в баке не кончался бензин. После этого он бросал машину на обочине.

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