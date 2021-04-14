В Миннесоте полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих — видео

Жители города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, разъярённые убийством темнокожего во время задержания полицейскими, третий день протестуют на улицах. Для их разгона силовики применили шумовые гранаты и газ.

BREAKING VIDEO: Armed in military gear, police fire rubber bullets and tear gas on protesters outside the Brooklyn Center Police Department. #DaunteWright pic.twitter.com/CkJ5HEDPlF — anoncat🐈‍⬛🏴 (@anoncatnews) April 14, 2021

Протесты сопровождаются мародёрством и беспорядками. На призывы разойтись через мегафон толпа не реагирует. Национальная гвардия Миннесоты вынуждена выстроить "живую цепь" для сдерживания демонстрантов, а также применить шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Some in the group also have leaf blowers, here they employ them to clear out tear gas after canisters deployed and a flashbang detonated in the middle of the group pic.twitter.com/hdbZktIj30 — Richie🎥McG🍿 (@RichieMcGinniss) April 14, 2021

Напомним, что стражи порядка остановили автомобиль молодого человека за нарушение правил дорожного движения. Райт не подчинился требованиям полиции и сел обратно в свою машину. После чего женщина-полицейский, перепутав электрошокер с пистолетом, выстрелила в афроамериканца. Автомобиль мужчины проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райт умер на месте. После гибели молодого человека в городе вспыхнули беспорядки.

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