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В Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящим летом

Синоптики также дали совет, куда россиянам можно отправиться на майские праздники.

14 апреля 2021, 03:41

Фото © Pixabay

Летом почти на всей территории страны, особенно в европейской части, температура будет около и выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик предупредил, что долгосрочные прогнозы, в отличие от краткосрочных, не бывают точными, вероятность составляет около 70%. Зато с точностью можно сказать, какая погода будет в ближайший вторник и среду: столбики термометров покажут 21–23 градуса. Это невероятно высокая температура, практически рекордная за всю историю наблюдений.

"А насчёт лета я могу говорить только про наиболее вероятные сценарии. Так вот, наиболее вероятно, что летом почти на всей территории страны, особенно в европейской части, будет около и выше нормы. Лето будет в целом нехолодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях. Тёплое лето будет в Черноземье, на юге европейской территории", — сказал Вильфанд в интервью "Парламентской газете".

В Гидрометцентре назвали российские регионы, которым грозит летняя засуха

В Гидрометцентре назвали российские регионы, которым грозит летняя засуха

Синоптик также дал совет, куда россиянам можно отправиться на майские праздники. По его словам, замечательная температура будет в Крыму и на Черноморском побережье. Там будет теплее плюс 20 градусов, однако вода ещё не прогреется настолько, чтобы купаться. Хоть поплавать пока не получится, там будет прекрасный морской воздух и комфортная температура.

Вильфанд подчеркнул, что купальный сезон открывается тогда, когда можно рекомендовать купаться детям, то есть температура воды становится выше 22 градусов. Обычно это происходит не раньше второй половины июня.

Ранее Вильфанд предупредил россиян об "опасном" солнце в мае.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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