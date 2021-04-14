Обрушение на ТЭЦ в Тамбове: из-под завалов извлекли четырёх человек — видео

Обрушение на ТЭЦ в Тамбове. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Тамбове произошло обрушение крыши и части стены административного здания на территории теплоэлектроцентрали. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл около 04:40 утра в строении по адресу проезд Энергетиков. Обрушился третий этаж диспетчерской ТЭЦ. Возгорания после этого не последовало. На место выехало 22 спасателя и восемь единиц техники, по предварительной информации, под завалами оказались люди.

Фото © VK/ ГУ МЧС России по Тамбовской области

Источник сообщил Лайфу, что из-под обломков извлекли четырёх человек. Все остались живы, больше в рухнувшем здании людей нет. Двоих пострадавших доставили в больницу, остальные двое от госпитализации отказались. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты, начата процессуальная проверка. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее в Кирове обрушилась часть крыши спорткомплекса — прямо во время детских соревнований. Как сообщал Лайф, предварительной причиной случившегося стали мокрый снег и влага, скопившиеся на крыше. Прокуратура Кировской области организовала проверку.

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