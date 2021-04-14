В США полицейский застрелил подростка, "вооружённого" пистолетом для страйкбола

Патрульный застрелил 16-летнего подростка, "вооружённого пистолетом для страйкбола", в округе Сент-Мэри в американском штате Мэриленд. Местная полиция сообщила, что офицер принял "оружие" за настоящее.

По данным следствия, о подозрительно выглядевшем юноше в органы сообщили двое мужчин. На место приехал полицейский и попытался задержать "вооружённого ножом и пистолетом" подростка. Свидетели утверждают, что парень направил оружие на офицера, а тот в ответ выстрелил в юношу. Ещё один очевидец рассказывает, что после первого выстрела подросток выхватил нож и попытался встать.

После изучения "оружия" подростка выяснилось, что у него был пистолет для страйкбола, который "очень похож" на настоящий. Мальчик скончался в больнице. На время расследования полицейский отстранён от работы.

Тем временем в городе Бруклин-Сентер в штате Миннесота третий день продолжаются погромы из-за убийства афроамериканца Данте Райта во время задержания. По версии полиции, женщина-офицер перепутала электрошокер с пистолетом и выстрелила в подозреваемого. Райт погиб на месте, а местные жители вышли на протесты.

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