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В США полицейский застрелил подростка, "вооружённого" пистолетом для страйкбола

На время расследования офицер был отстранён от работы.

14 апреля 2021, 04:36
<p>Фото © <a href="https://www.nbcwashington.com/news/local/maryland-state-trooper-involved-in-leonardtown-shooting-1-hurt/2638997/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NBCWashington</a></p>

Фото © NBCWashington

Патрульный застрелил 16-летнего подростка, "вооружённого пистолетом для страйкбола", в округе Сент-Мэри в американском штате Мэриленд. Местная полиция сообщила, что офицер принял "оружие" за настоящее.

По данным следствия, о подозрительно выглядевшем юноше в органы сообщили двое мужчин. На место приехал полицейский и попытался задержать "вооружённого ножом и пистолетом" подростка. Свидетели утверждают, что парень направил оружие на офицера, а тот в ответ выстрелил в юношу. Ещё один очевидец рассказывает, что после первого выстрела подросток выхватил нож и попытался встать.

После изучения "оружия" подростка выяснилось, что у него был пистолет для страйкбола, который "очень похож" на настоящий. Мальчик скончался в больнице. На время расследования полицейский отстранён от работы.

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В Миннесоте полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих — видео

Тем временем в городе Бруклин-Сентер в штате Миннесота третий день продолжаются погромы из-за убийства афроамериканца Данте Райта во время задержания. По версии полиции, женщина-офицер перепутала электрошокер с пистолетом и выстрелила в подозреваемого. Райт погиб на месте, а местные жители вышли на протесты.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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