Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Японии запретили деятельность самой мощной в стране АЭС

В ходе проверки выяснилось, в частности, что станция не была достаточно защищена от вылазок террористов.

14 апреля 2021, 04:56
<p>Фото © Международное агентство по атомной энергии (МАгАтЭ)</p>

Фото © Международное агентство по атомной энергии (МАгАтЭ)

Работу самой мощной в Японии атомной электростанции Касивадзаки-Карива запретили из-за выявленных на предприятии серьёзных нарушений в сфере безопасности. Соответствующее решение объявил государственный комитет по контролю за атомной энергетикой.

В ходе проверки выяснилось, в частности, что АЭС не была достаточно защищена от вылазок террористов. Владельцу станции, энергетической компании Tokyo Electric Power, запретили доставлять и загружать ядерное топливо в реакторы на Касивадзаки-Карива.

Как уточняется, исправление всех выявленных при проверке недостатков и их проверка займут по меньшей мере год. При этом в комитете отметили, что такой запрет вводится впервые в истории японской атомной энергетики.

Россия выразила обеспокоенность планами Японии сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

Россия выразила обеспокоенность планами Японии сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

Ранее Кабинет министров Японии принял решение через два года начать сбрасывать очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в Тихий океан. Обеспокоенность планами Токио уже выразили ряд стран, включая Китай и Южную Корею.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Россия выразила обеспокоенность планами Японии сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

вчера в 19:18

Биолог предупредил, что радиоактивные воды с "Фукусимы-1" могут дойти до России

вчера в 17:58

Принц Гарри планирует вернуться в США вскоре после похорон своего деда

сегодня в 05:23

Эпидемиолог объяснила разницу между антителами M и G к коронавирусу

сегодня в 06:07

Более половины жителей Тамбова остались без горячей воды и отопления из-за обрушения на ТЭЦ

сегодня в 05:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1