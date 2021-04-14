В Японии запретили деятельность самой мощной в стране АЭС
В ходе проверки выяснилось, в частности, что станция не была достаточно защищена от вылазок террористов.
Фото © Международное агентство по атомной энергии (МАгАтЭ)
Работу самой мощной в Японии атомной электростанции Касивадзаки-Карива запретили из-за выявленных на предприятии серьёзных нарушений в сфере безопасности. Соответствующее решение объявил государственный комитет по контролю за атомной энергетикой.
В ходе проверки выяснилось, в частности, что АЭС не была достаточно защищена от вылазок террористов. Владельцу станции, энергетической компании Tokyo Electric Power, запретили доставлять и загружать ядерное топливо в реакторы на Касивадзаки-Карива.
Как уточняется, исправление всех выявленных при проверке недостатков и их проверка займут по меньшей мере год. При этом в комитете отметили, что такой запрет вводится впервые в истории японской атомной энергетики.
Ранее Кабинет министров Японии принял решение через два года начать сбрасывать очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в Тихий океан. Обеспокоенность планами Токио уже выразили ряд стран, включая Китай и Южную Корею.
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