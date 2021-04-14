В Японии запретили деятельность самой мощной в стране АЭС

Работу самой мощной в Японии атомной электростанции Касивадзаки-Карива запретили из-за выявленных на предприятии серьёзных нарушений в сфере безопасности. Соответствующее решение объявил государственный комитет по контролю за атомной энергетикой.

В ходе проверки выяснилось, в частности, что АЭС не была достаточно защищена от вылазок террористов. Владельцу станции, энергетической компании Tokyo Electric Power, запретили доставлять и загружать ядерное топливо в реакторы на Касивадзаки-Карива.

Как уточняется, исправление всех выявленных при проверке недостатков и их проверка займут по меньшей мере год. При этом в комитете отметили, что такой запрет вводится впервые в истории японской атомной энергетики.

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