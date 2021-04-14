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Принц Гарри планирует вернуться в США вскоре после похорон своего деда

Врачи рекомендовали его беременной супруге не пользоваться самолётами, поэтому она осталась дома.

14 апреля 2021, 05:23
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Khaleesi_Hodan" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Khaleesi_Hodan</a></p>

Фото © Twitter / @Khaleesi_Hodan

Принц Гарри не планирует надолго оставаться в Великобритании и вскоре после похорон герцога Эдинбургского Филиппа планирует вернуться в США. Об этом сообщает интернет-портал Page Six.

Сейчас Гарри находится на карантине в королевской резиденции Фрогмор-коттедж и ждёт похорон, которые состоятся 17 апреля. Но после этого он уедет к супруге Меган Маркл, которой рекомендовали не пользоваться авиатранспортом из-за беременности.

Принц Гарри прилетел в Британию на похороны дедушки без Меган Маркл

Принц Гарри прилетел в Британию на похороны дедушки без Меган Маркл

Напомним, 9 апреля стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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