Принц Гарри планирует вернуться в США вскоре после похорон своего деда

Принц Гарри не планирует надолго оставаться в Великобритании и вскоре после похорон герцога Эдинбургского Филиппа планирует вернуться в США. Об этом сообщает интернет-портал Page Six .

Сейчас Гарри находится на карантине в королевской резиденции Фрогмор-коттедж и ждёт похорон, которые состоятся 17 апреля. Но после этого он уедет к супруге Меган Маркл, которой рекомендовали не пользоваться авиатранспортом из-за беременности.