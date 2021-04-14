Принц Гарри планирует вернуться в США вскоре после похорон своего деда
Врачи рекомендовали его беременной супруге не пользоваться самолётами, поэтому она осталась дома.
Фото © Twitter / @Khaleesi_Hodan
Принц Гарри не планирует надолго оставаться в Великобритании и вскоре после похорон герцога Эдинбургского Филиппа планирует вернуться в США. Об этом сообщает интернет-портал Page Six.
Сейчас Гарри находится на карантине в королевской резиденции Фрогмор-коттедж и ждёт похорон, которые состоятся 17 апреля. Но после этого он уедет к супруге Меган Маркл, которой рекомендовали не пользоваться авиатранспортом из-за беременности.
Напомним, 9 апреля стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.
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