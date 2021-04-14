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В Екатеринбурге голый мужчина облил себя бензином и поджёг

Как стало известно Лайфу, пострадавший имеет психические заболевания.

14 апреля 2021, 07:19
<p>Фото © <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69865040.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">e1.ru</a></p>

Фото © e1.ru

В Екатеринбурге сегодня ночью, 14 апреля, голый мужчина облил себя бензином и поджёг. Пострадавшего обнаружили сотрудники МЧС, когда приехали, чтобы потушить воспламенившийся мусор.

"В течение десяти минут на место вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии было установлено, что на площади два квадратных метра горит мусор. Возгорание было оперативно ликвидировано. В результате происшествия пострадал мужчина. Обстоятельства происшествия устанавливаются", — уточнили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

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По данным Лайфа, пострадавший 42-летний мужчина страдает психическими заболеваниями. Каждую весну родственники отправляли его на лечение в диспансер, но в этом году не успели. Также мужчина имел склонность к пиромании: он рисовал картины, а затем сжигал их.

Как сообщают местные СМИ, пострадавшего доставили в одну из больниц города с ожогом 90% поверхности тела.

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Ранее Лайф писал о том, что под Красноярском мужчина из ревности облил свою знакомую спиртом и поджёг. Теперь ему может грозить пожизненное тюремное заключение.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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