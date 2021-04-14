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Категорий: 18

СК показал видео допроса киллера, убившего криминального авторитета Алика Рыжего

Он успел выпустить в свою жертву минимум пять пуль, всё произошло в фитнес-клубе элитного московского ЖК.

14 апреля 2021, 07:00
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СКР показал, как задерживали и допрашивали подозреваемого в убийстве криминального авторитета Алика Рыжего. Киллер заявил, что знает причину задержания.

Тихий сосед Рыжего: что известно про киллера, убившего вора в законе в элитном фитнес-клубе

Тихий сосед Рыжего: что известно про киллера, убившего вора в законе в элитном фитнес-клубе

Как ранее сообщал Лайф, 12 апреля около 14:30 посетители фитнес-клуба "Дон-спорт" в элитном ЖК услышали несколько выстрелов. В результате за одним из тренажёров нашли тело мужчины, киллер успел выпустить в него минимум пять пуль. Убитым оказался 40-летний криминальный авторитет Али Гейдаров, известный как Алик Рыжий. Нападавшего задержали на следующий день.

Лайф публикует видео убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе — 18+

Лайф публикует видео убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе — 18+

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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