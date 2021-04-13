Тихий сосед Рыжего: что известно про киллера, убившего вора в законе в элитном фитнес-клубе

СУ СК РФ по Москве и сыщики угрозыска продолжают расследовать дерзкое убийство Гейдарова Али Мусейб-оглы — криминального авторитета по прозвищу Альберт Рыжий. Его расстреляли в фитнес-клубе. Оперативники выяснили, что с ним расправился его земляк и преступление не было спонтанным. Как оказалось, киллер заранее снял квартиру рядом с вором в законе и следил за ним. Несмотря на то что убийца попал на камеры и известно его имя, задержать его пока не удалось. Кому понадобилась жизнь Альберта Рыжего и по какой причине, разбирался Лайф.

Вчера в районе трёх часов дня немногочисленные посетители элитного фитнес-клуба "Дон-спорт (Алые паруса)" около станции метро "Щукинская" стали невольными свидетелями убийства. Фактически это была публичная казнь: к крепкому мужчине в белой майке, который в тот момент занимался на беговой дорожке, подошёл другой посетитель и практически в упор расстрелял его из пистолета. Затем он добил его контрольным выстрелом в голову. На других клиентов, которые стали в панике разбегаться, убийца не обратил никакого внимания. Он спокойно дошёл до скамейки, взял яркий красный рюкзак и покинул помещение.

Видео © LIFE

Убитым оказался известный в криминальном мире 40-летний вор в законе Гейдаров Али Мусейб-оглы (Альберт Рыжий). Правда, его имя стало известно лишь после того, как оперативники "пробили" приметы и татуировки по специальным картотекам. В фитнесе его знали как Геннадия Петрова. Как оказалось, Рыжий жил здесь же — в ЖК "Алые паруса".

Киллером был мужчина с тёмными волосами, возрастом около 35 лет, спортивного телосложения, ростом примерно 180 см. На нём были чёрные спортивные брюки, футболка и кроссовки. Оперативникам удалось отследить его по камерам. Сначала они нашли его рюкзак, который он бросил на карнизе во внутреннем проходе между домами, где расположен фитнес-клуб. Внутри находились пистолет-пулемёт "Скорпион", два магазина от него и 50 патронов.

Предполагаемый убийца. Фото © Telegram / 112

Источники Лайфа рассказали, что киллер не стал пользоваться метро или своей машиной: он пересаживался на разные автобусы, менял одежду и кепки. В салоне одного из автобусов нашли пистолет "Глок", который, возможно, сбросил убийца. Альберт Рыжий пережил уже несколько покушений, поэтому его обычно сопровождал вооружённый телохранитель. Киллер об этом знал и прихватил на дело более мощное оружие, которое осталось в рюкзаке. Следует отметить, что у "Глока" и "Скорпиона" одинаковый калибр — 9 мм. Только баллистическая экспертиза установит, из какого именно оружия был убит вор в законе.

Судя по камерам, в районе станции метро "Сокол" преступник поймал такси, после чего его след пропал. Оттуда до аэропорта Шереметьево рукой подать. Не исключено, что киллер улетел из России по поддельным документам.

Сыщики провели обыски в квартире Рыжего и его личного охранника, где нашли два переделанных под стрельбу обычными патронами "травмата" на базе пистолета Макарова.

Оперативники уже выяснили имя предполагаемого киллера — Оручев Талех Намик-оглы. Как оказалось, убийство вора в законе не было спонтанным: Оручев готовился к нему основательно. Он снял в том же ЖК "Алые паруса" квартиру, куда заселил свою 24-летнюю знакомую. Время от времени он её навещал, они ходили вместе по магазинам и ресторанам. Оручев записался в местный фитнес-клуб под чужим именем. Девушка утверждает, что ничего не знала о планах своего сожителя и что он был очень осторожный и скрытный. Например, предпочитал общаться через мессенджеры, а сообщения сразу удалял. В квартире Оручева сыщики ничего интересного не нашли. Сама девушка находится сейчас в шоковом состоянии и опасается за свою жизнь.

Кто мог заказать Альберта Рыжего?

Убитый считался восходящей звездой воровского мира. Родился в 1981 году в Гяндже — втором по площади и населению городе Азербайджана. В 15 лет он переехал в Архангельскую область, где помогал родным продавать цветы и фрукты. Там же, на Севере, будущий вор вступил в комсомольскую ОПГ, промышляя разбоями. Своё прозвище Алик получил за прядь светлых волос на голове. Через какое-то время Рыжий перебрался в Санкт-Петербург, где получил второе прозвище — Питерский. Короновали Гейдарова осенью 2012 года по рекомендации главы крупного мафиозного клана Аслана Усояна — Деда Хасана. В воровской среде Рыжего всегда считали "фартовым" (крайне удачливым преступником). Гейдаров пережил как минимум три серьёзных покушения и всегда выходил сухим из воды.

Алик Рыжий. Фото © primecrime.ru

После убийства в Турции влиятельного вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули) Рыжий претендовал на доходы от овощного бизнеса покойного. По одной из версий, именно Гейдаров мог стоять за убийством Лоту Гули. По данным агентства "Прайм крайм", после смерти последнего его родной брат Намик стал добиваться лишения Рыжего высокого криминального статуса.

Конфликт Салифовых и Гейдарова довольно старый. Ещё в 2014 году в турецком городе Эдирне Рыжий был жестоко избит, в том числе и Намиком Салифовым. Инцидент попал на видео.

"Беги, Альберт, беги" — видео воровской "правилки". Видео © youtube.com/Edirne

Рыжий вернулся в Петербург, где попался на ограблении автовладельцев при продаже машин и получил семь лет колонии. Год назад Гейдаров вышел по УДО, став первым вором в законе, кто освободился по такой причине — за примерное поведение. Таким образом, с Рыжим могли расправиться люди из клана Лоту Гули за старые обиды или за то, что он решил устроить передел сфер влияния.

По данным агентства "Прайм крайм", на свой сорокалетний юбилей Гейдаров получил необычный подарок: 30 января 2021 года, в самый разгар празднования в ресторане "Загородный очаг", в зал вошла группа ряженых в форме сотрудников правоохранительных органов, которая опустилась перед Рыжим на колени.

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