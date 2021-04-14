В ФАС получили сигнал о росте цен на гостиничные услуги в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила сигнал о росте цен на гостиничные услуги в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу", — указано в сообщении.

Ранее Совет Федерации поручил Комитету по социальной политике совместно с Федеральной антимонопольной службой отслеживать рост цен на путёвки на российские курорты. Однако, несмотря на это, многие эксперты убеждены, что цены на отечественные курорты уже значительно выросли. Сильнее всего, кстати, подорожал отдых в Сочи.

Напомним, из-за коронавируса с 15 апреля Россия ограничивает авиасообщение с Турцией — традиционно самым популярным направлением у граждан РФ. На данный момент общая стоимость купленных туров на курорты этой страны превышает 30 миллиардов рублей.

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