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Врачи заявили, что у переболевших коронавирусом могут отмирать раковые клетки

Алгоритм борьбы организма с этой инфекцией схож с искусственной стимуляцией иммунитета при онкологии.

14 апреля 2021, 17:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Онкобольные, перенёсшие коронавирус, могут на фоне иммунной активности в организме избавиться и от раковых клеток. Об этом в беседе с Ura.ru заявили врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии РАМН Евгений Черёмушкин и врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Любое инфекционное заболевание, в том числе коронавирус, может приводить к тому, что активируется иммунная система и уничтожается злокачественная опухоль. Одно из самых первых лекарств для лечения онкологических заболеваний — "токсин колея" — состояло из вытяжки из двух видов бактерий. Они вызывали повышение температуры тела, лихорадку, после которой опухоль регрессировала", — пояснил в разговоре Болибок.

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С экспертом РАМН полностью согласился и врач-онколог. Ведь при лечении рака используется множество методов, в том числе и стимуляция иммунного взрыва. Их суть заключается в том, что в ткани опухоли вводятся вирусы, провоцирующие рост Т-лимфоцитов. В данный момент подобные технологии проводятся в качестве эксперимента, а более уверенно о результатах можно будет говорить только со временем, утверждают доктора.

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"Посыл совершенно верный, потому что мы при лечении рака тоже используем различные методы стимуляции иммунитета, поэтому, если вот этот взрыв иммунной активности вызван вирусом, то ничем особенно не отличается. Часть опухолевых клеток может погибнуть в этом пожаре", — сказал Черёмушкин.

Статистике уже известны несколько случаев выздоровления от онкологии у больных, перенёсших CoViD-19. Так случилось с одной из пациенток британской Королевской больницы Корнуолла. Т-клетки, которые в больших количествах стала выпускать иммунная система, начали уничтожать и злокачественные новообразования.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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