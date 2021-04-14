В Москве начался очный этап всероссийского конкурса политологов

Сегодня, 14 апреля, в столице стартовал очный этап всероссийского конкурса политологов, нацеленный на поиск и отбор перспективных молодых специалистов.

"Думаю, что все 40 победителей, да даже многие полуфиналисты найдут себя уже этим летом и осенью в тех политических кампаниях, которые будут проходить в нашей стране", — отметил начальник Управления Президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев.

Он добавил, что ближайшие четыре дня будут "максимально приближены к боевым условиям", но это того стоит. Итоги состязания будут подведены 17 апреля. Победители проекта получат персонального наставника из числа ведущих политологов страны, а также возможность поучаствовать в специальной образовательной программе и пройти стажировку.

Напомним, организатором конкурса является "Россия — страна возможностей" — автономная некоммерческая организация, созданная в 2018 году по инициативе президента Владимира Путина. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России.

Ранее Лайф рассказывал, что в сообществе конкурса для школьников "Большая перемена" стартовала новая тематическая неделя. В её рамках ребята узнают много нового о полёте Юрия Гагарина, а также пообщаются с лётчиком-космонавтом Михаилом Корниенко.

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