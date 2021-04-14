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Автор "Дневника хача" Амиран Сардаров женился на внучке бывшего президента Узбекистана — видео

Свадьбу молодожёны сыграли в Лас-Вегасе: жених был в шортах, а у невесты заметен округлившийся живот. Расписал молодожёнов "Элвис Пресли", поэтому серьёзность мероприятия остаётся под вопросом.

14 апреля 2021, 17:07

Автор "Дневника хача" женился на внучке бывшего президента Узбекистана. Видео © Instagram / tukituk

Блогер Амиран Сардаров, известный по каналу "Дневник хача", сыграл свадьбу с внучкой бывшего президента Узбекистана Мариам Тилляевой. Об этом в "Инстаграме" сообщила блогерша Анастасия Тукмачёва.

"Поздравляю вас от всей души! Совет да любовь", — написала она.

Свадьбу молодожёны сыграли в Лас-Вегасе. Погода позволила Сардарову быть в одних шортах и рубашке, невеста же была в просторном белом платье, однако такой наряд не смог скрыть заметно округлившийся живот. Свадебную церемонию вёл актёр в образе Элвиса Пресли, из-за чего появляются вопросы о серьёзности заключения брака. При этом мероприятие посетили только близкие родственники и друзья пары. В своих соцсетях Сардаров и Тилляева пока не рассказали о прошедшем событии.

  • Фото © Instagram / mashatilly
    Фото © Instagram / mashatilly
  • Фото © Instagram / mashatilly
    Фото © Instagram / mashatilly
  • Фото © Instagram / mashatilly
    Фото © Instagram / mashatilly
  • Фото © Instagram / mashatilly
    Фото © Instagram / mashatilly

Фото © Instagram / mashatilly

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Сардаров переехал жить в США в сентябре 2020 года, а спустя три недели познакомился с местной девушкой. Ею оказалась Мариам, живущая в Лос-Анджелесе около семи лет. При этом она младше супруга на 13 лет. Мариам — внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году, и дочь его младшей наследницы Лолы Каримовой-Тилляевой.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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