Автор "Дневника хача" Амиран Сардаров женился на внучке бывшего президента Узбекистана — видео

Автор "Дневника хача" женился на внучке бывшего президента Узбекистана. Видео © Instagram / tukituk

Блогер Амиран Сардаров, известный по каналу "Дневник хача", сыграл свадьбу с внучкой бывшего президента Узбекистана Мариам Тилляевой. Об этом в "Инстаграме" сообщила блогерша Анастасия Тукмачёва.

"Поздравляю вас от всей души! Совет да любовь", — написала она.

Свадьбу молодожёны сыграли в Лас-Вегасе. Погода позволила Сардарову быть в одних шортах и рубашке, невеста же была в просторном белом платье, однако такой наряд не смог скрыть заметно округлившийся живот. Свадебную церемонию вёл актёр в образе Элвиса Пресли, из-за чего появляются вопросы о серьёзности заключения брака. При этом мероприятие посетили только близкие родственники и друзья пары. В своих соцсетях Сардаров и Тилляева пока не рассказали о прошедшем событии.









Сардаров переехал жить в США в сентябре 2020 года, а спустя три недели познакомился с местной девушкой. Ею оказалась Мариам, живущая в Лос-Анджелесе около семи лет. При этом она младше супруга на 13 лет. Мариам — внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году, и дочь его младшей наследницы Лолы Каримовой-Тилляевой.

Авторы