В Петербурге и Ленобласти стали чаще пропадать подростки
Инструктор поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" объяснила, с чем связана такая неутешительная статистика.
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С начала 2021 года в Санкт-Петербурге и области начали чаще пропадать дети. Об этом заявили волонтёры из поисково-спасательного отряда "Лиза алерт". По их данным, в марте количество заявок выросло. Так, живым найден 161 человек из 225 пропавших.
"В марте у нас, как вы знаете, школьные каникулы, поэтому многие подростки решили на них уйти заранее, а многие с них просто вовремя не успели выйти. В этом нет ничего криминального, просто дети устали от школы под конец года, к тому же скоро их ждут экзамены. Поэтому они уходят из дома, как им кажется, в поисках лучшей жизни", — рассказала инструктор Екатерина Власова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По словам специалиста, если у вас пропал ребёнок, во-первых, надо поднять на уши всех — друзей, родственников, знакомых. Во-вторых, не нужно бояться обращаться в полицию. По словам Власовой, сотрудники правоохранительных органов обязаны принять заявление, причём даже не от родственников. И наконец, нужно сразу же звонить в добровольческие поисковые организации. К примеру, для звонка в "Лизу алерт" достаточно набрать 112.
Однако, как отметила специалист, взрослых людей всё-таки приходится искать намного чаще, чем детей. Особенно это касается пожилых.
Ранее в "Лизе алерт" оценили законопроект о доступе к геолокации пропавших людей. По словам председателя ПСО Григория Сергеева, намного больше людей можно было бы спасти, если бы не тайна связи.
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