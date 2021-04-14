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В Петербурге и Ленобласти стали чаще пропадать подростки

Инструктор поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" объяснила, с чем связана такая неутешительная статистика.

14 апреля 2021, 16:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С начала 2021 года в Санкт-Петербурге и области начали чаще пропадать дети. Об этом заявили волонтёры из поисково-спасательного отряда "Лиза алерт". По их данным, в марте количество заявок выросло. Так, живым найден 161 человек из 225 пропавших.

"В марте у нас, как вы знаете, школьные каникулы, поэтому многие подростки решили на них уйти заранее, а многие с них просто вовремя не успели выйти. В этом нет ничего криминального, просто дети устали от школы под конец года, к тому же скоро их ждут экзамены. Поэтому они уходят из дома, как им кажется, в поисках лучшей жизни", — рассказала инструктор Екатерина Власова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Бот в Telegram поможет в поиске пропавших людей

Бот в Telegram поможет в поиске пропавших людей

По словам специалиста, если у вас пропал ребёнок, во-первых, надо поднять на уши всех — друзей, родственников, знакомых. Во-вторых, не нужно бояться обращаться в полицию. По словам Власовой, сотрудники правоохранительных органов обязаны принять заявление, причём даже не от родственников. И наконец, нужно сразу же звонить в добровольческие поисковые организации. К примеру, для звонка в "Лизу алерт" достаточно набрать 112.

Однако, как отметила специалист, взрослых людей всё-таки приходится искать намного чаще, чем детей. Особенно это касается пожилых.

Представлено приложение для поиска пожилых людей в городе

Представлено приложение для поиска пожилых людей в городе

Ранее в "Лизе алерт" оценили законопроект о доступе к геолокации пропавших людей. По словам председателя ПСО Григория Сергеева, намного больше людей можно было бы спасти, если бы не тайна связи.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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